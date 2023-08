Representantes do INPE recebem equipe do Projeto De Olho nos Rios para visita técnica, em Atibaia

Reservando uma parte do dia para observar a Terra ao invés do espaço, representantes do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) receberam a equipe do Projeto De Olho nos Rios e dos parceiros da Cati de Atibaia, na terça-feira (15), em Atibaia. O objetivo do encontro foi apresentar o projeto, junto com uma visita técnica ao local, com o objetivo de realizar ações para uma revitalização ambiental.

(Foto: Divulgação / Associação Mata Ciliar)

O convite ao Projeto foi feito pelos próprios representantes do INPE, sendo um grande momento de troca. Na ocasião, a equipe do Projeto De Olho nos Rios fez a análise e estudo do local para poder oferecer as devidas ações necessárias de uma readequação hídrica. Além disso, também foi discutido a possibilidade de um enriquecimento florestal em uma área verde da região.

(Foto: Divulgação / Associação Mata Ciliar)

O Projeto De Olho nos Rios é uma iniciativa da Associação Mata Ciliar em parceria com a Petrobras que visa a promoção da participação comunitária na gestão dos recursos hídricos, incentivando a adoção de práticas para a recuperação de áreas degradadas e conservação de áreas naturais, como fontes de sequestro de carbono e proteção da fauna silvestre.

O Projeto atua nos 12 municípios que abrangem as bacias dos Rios Atibaia e Jaguari: Artur Nogueira, Cosmópolis, Paulínia, Campinas, Valinhos, Itatiba, Jarinu, Tuiuti, Bragança Paulista, Atibaia, Bom Jesus dos Perdões e Nazaré Paulista.

Fonte: Assessoria de Imprensa Associação Mata Ciliar