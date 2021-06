SAAE lança vídeo sobre importância do uso racional da água

A SAAE Atibaia, em parceria com a Atibaia Saneamento, realizou o lançamento do vídeo “O ciclo do tratamento da água”, em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado no último dia 5 de junho. A iniciativa tem como principal objetivo promover a conscientização das crianças sobre o uso consciente da água, recurso natural imprescindível para a manutenção da vida no planeta.

O material, disponibilizado para as plataformas remotas de educação municipal, surgiu da necessidade de reinventar a Educação Ambiental diante do cenário imposto pela pandemia de Covid-19. O vídeo pode ser acessado pelo link: https://youtu.be/vU68ICF0Q4Y .

(Imagem Ilustrativa: rony michaud / Pixabay)

Antes da pandemia, diversas visitas educacionais eram realizadas nas estações de tratamento de água (ETA) e esgoto (ETE), mas com o enfrentamento à Covid-19 essas visitas foram temporariamente suspensas. Assim, a peça educativa surgiu como uma alternativa segura para transmitir às crianças a experiência que teriam em uma visita presencial nessas estações.

A narradora do vídeo, Alice, é aluna da rede de ensino de Atibaia na Escola Municipal Prof.ª Serafina de Luca Cherfen. No material a estudante explica, em uma narrativa leve e didática, todos os processos de tratamento de água e esgoto, desde a captação até o retorno aos mananciais.

Mutirão de limpeza

Recentemente, a SAAE Atibaia também apoiou e participou de um mutirão de coleta de resíduos na Estrada dos Pintos / Clube da Montanha. A iniciativa foi idealizada pela Associação de Moradores e Protetores da Serra do Itapetinga – Amaserra em alusão ao Dia do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho, e também integrou uma agenda de programações nas diversas Unidades de Conservação (UC) administradas pela Fundação Florestal – a exemplo do Monumento Natural Estadual da Pedra Grande, justamente na região onde a ação foi desenvolvida.

O mutirão garantiu a limpeza das margens da Estrada dos Pintos (estrada rural de ligação após o Clube da Montanha em direção à Pedra Grande), contando com o apoio da SAAE Atibaia na logística para a retirada dos resíduos coletados e na disponibilização de kits para a coleta (sacos de lixo e luvas).

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia