SIMBiOSE tem trabalho selecionado em evento internacional de incêndios florestais

A Associação Serra do Itapetinga Movimento Pela Biodiversidade e Organização dos Setores Ecológicos (SIMBiOSE) teve um trabalho aprovado na 8ª Conferência Internacional sobre Incêndios Florestais – Wildfire 2023, que acontecerá em Portugal, entre 16 e 19 de maio.

Com o título “A contribuição de uma brigada florestal voluntária para a diminuição de áreas afetadas por incêndios florestais na Mata Atlântica”, o trabalho mostra os resultados obtidos na região de Atibaia ao longo dos últimos seis anos, período no qual os dados foram coletados. Trata-se de um amadurecimento, sobretudo técnico-científico, dos esforços voltados ao combate de incêndios florestais, atividade que deu origem à SIMBiOSE.

(Foto: Divulgação: SIMBiOSE)

A participação no Wildfire 2023 representa um salto valioso para a instituição. Além de compartilhar com o resto do mundo os impactos gerados pela sua atuação na Mata Atlântica, a conferência tem o potencial de trazer mais visibilidade, agregar conhecimento e fortalecer as brigadas florestais brasileiras.

“Estamos muito orgulhosos de poder participar de um evento dessa dimensão e levar o nome da SIMBiOSE para espaços que a gente nem imaginava que poderia ocupar até alguns anos atrás”, diz Mateus Queiroz, Diretor Presidente da SIMBiOSE, brigadista voluntário e um dos autores do trabalho aprovado.

Para conseguir cobrir as despesas da viagem internacional, a SIMBiOSE, junto da Rede Nacional de Brigadas Voluntárias (RNBV) e da Brigada 1, lançaram a campanha “Brigadas Voluntárias no Wildfire 2023”.

O objetivo é arrecadar R$ 16 mil até 27 de abril. As doações são feitas pela página da campanha (https://benfeitoria.com/projeto/brigadasnowildfire2023), onde estão disponíveis mais informações e detalhes sobre como os recursos serão utilizados.

Sobre a SIMBiOSE

A Associação Serra do Itapetinga Movimento pela Biodiversidade e Organização dos Setores Ecológicos (SIMBiOSE) é uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) que nasceu em 2005 pelas mãos de jovens atibaienses engajados na preservação e conservação da Serra do Itapetinga.

Desde então, a SIMBiOSE vem trabalhando diretamente em Atibaia e Bom Jesus dos Perdões, influenciando a proteção, a recuperação e a conservação de mais de 25 mil hectares. Tudo isso com o objetivo de conectar a montanha não apenas ecologicamente, mas também social, cultural e financeiramente com o restante do território.

Fonte: Assessoria de Imprensa SIMBiOSE