SP assina protocolo de intenções para a criação de corredores ecológicos

A Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil) e a concessionária de energia Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (ISA CTEEP) assinaram um protocolo de intenções que visa a preservação da biodiversidade e a ampliação da cobertura verde no estado de São Paulo.

A assinatura do documento ocorreu durante a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 28), em Dubai e prevê o compartilhamento de informações técnicas, estudos, levantamentos, dados e mapas. A parceria tem um prazo de 12 meses, com a possibilidade de renovação.

(Imagem Ilustrativa de Jan Huber por Unsplash)

A iniciativa visa a criação de corredores ecológicos por meio de conservação da vegetação nativa da Mata Atlântica. “O protocolo assinado com a ISSA CTEEP é um importante passo para a concretização desses corredores, já que sinaliza viabilização, em termos práticos, de uma parceria que deverá resultar no avanço em regeneração que nós, da Semil, projetamos no plano estadual lançado em junho último”, explica o subsecretário de Meio Ambiente, Jônatas Trindade.

Os corredores ecológicos são importantes por manterem os processos ecológicos, permitindo que os animais se desloquem livremente entre eles. A movimentação também contribui para a restauração de áreas degradadas, conciliando a conservação da biodiversidade e o desenvolvimento ambiental na região de uma só vez.

Fonte: Portal do Governo do Estado de São Paulo