Verão traz alerta para cuidados com as redes água e esgoto

A estação mais quente do ano continua até o dia 20 de março de 2023 e conta com elevadas temperaturas Brasil afora. Entretanto, o calor acaba gerando também um acréscimo no consumo médio de água no país. Isso se explica pelo fato de que os hábitos cotidianos se alteram, como por exemplo com o aumento da quantidade de banhos ao longo do dia e o uso mais frequente de piscinas.

Atualmente, de acordo com o Departamento de Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente, 34% da água consumida no país é perdida e, considerando a importância desse recurso para a manutenção da vida, é essencial que a população esteja sempre atenta para a importância de tomar alguns cuidados, em especial, durante o verão.

(Imagem Ilustrativa de Владимир por Pixabay)

“O alto consumo em horários de picos, sobretudo aos finais de semana é um agravante em tempos de calor excessivo, por isso é importante economizar para não faltar. A tendência é que durante essa estação as pessoas busquem mais formas de se refrescar. Assim, há um aumento considerável do uso da água, o que exige um posicionamento mais consciente”, explica a superintendente da Saneamento Ambiental Atibaia (SAAE), Fabiane Santiago.

De acordo com a representante da SAAE, entre as principais medidas a serem adotadas, está a distribuição das tarefas domésticas que consomem o recurso ao longo do dia e durante a semana. Entre elas, a reutilização do líquido da máquina de lavar para a limpeza de outras áreas como o quintal, bem como a instalação de caixa d’água e dispositivos específicos para contenção do uso da água no ambiente familiar, tais como caixa de descarga acoplada e torneira com redução de vazão. Do mesmo modo, é primordial manter a atenção com os banhos longos e possíveis vazamentos na residência, fatores que geram desperdício e o aumento da fatura.

Além desses prejuízos, o verão traz um alerta para o esgoto, já que as chuvas mais intensas podem acarretar em uma sobrecarga da rede. Portanto, é importante que a população mantenha a interligação pluvial separada, conforme orienta a Atibaia Saneamento, Parceira Público-Privada da SAAE e empresa do Grupo Iguá responsável pelo sistema de esgotamento sanitário na cidade.

“Ao estarem atentos a correta separação entre o sistema de esgoto e o esquema pluvial, os atibaienses tornam-se grandes parceiros para o bom funcionamento do saneamento local. A interligação gera, entre outros danos, o excesso de vazão na rede e o despejo dos efluentes diretamente nos cursos de água, sem o tratamento adequado”, explica o diretor-geral da Atibaia Saneamento, Mateus Banaco.

Por isso, a concessionária que atende o município desde 2013 com a coleta e tratamento de esgoto reforça que os cuidados são necessários tanto para o meio ambiente, quanto para o fechamento do ciclo do saneamento. A Atibaia Saneamento vem, cada vez mais, aumentando os esforços para universalizar os serviços de esgotamento sanitário, garantindo o acesso da população a esse direito e o compromisso com a sustentabilidade em todas as etapas.

Fonte: Assessoria de Imprensa Atibaia Saneamento