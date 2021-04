Confira 7 dicas para acalmar seu pet em situações estressantes

Assim como as pessoas, os pets podem ficar muito estressados em algumas situações. Para ajudar seu pet a se acalmar nestes momentos, confira algumas dicas!

(Imagem Ilustrativa JacLou DL por Pixabay)

1. Forneça um espaço seguro para o seu animal de estimação

Criar um espaço seguro para seus animais se retirarem quando houver uma situação estressante ajudará a aliviar o estresse. Se o seu amigo peludo for um cachorro, compre uma caixa coberta com uma cama confortável e todas as suas guloseimas e brinquedos favoritos.

Os gatos são criaturas mais soltas, então designe uma sala separada para onde seu gato possa se retirar quando estiver se sentindo ansioso ou estressado. Certifique-se de que eles tenham acesso a uma caixa sanitária, comida saborosa e água.

2. Faça algum exercício com seu pet

Não há nada que libere mais energia ansiosa e estressada do que exercícios e o mesmo vale para seus animais de estimação. Se possível, permita que seu animal de estimação desfrute dos exercícios diários, permitindo que ele libere o excesso de energia ou estresse.

Caminhadas diárias, um jogo de busca ou qualquer outra brincadeira divertida que ajude a distrair e aumentar as endorfinas do seu animal de estimação.

3. Faça seu animal de estimação pensar

Se o exercício diário não é algo que você é capaz de fazer, tente estimular a mente do seu animal de estimação. Esta é uma ótima maneira de aprimorar suas habilidades mentais e mantê-los entretidos. Você pode fazer isso por meio de quebra-cabeças de comida e brinquedos interativos para animais de estimação.

4. Considere o uso de suplementos naturais

Existem suplementos naturais incríveis disponíveis que ajudarão a reduzir a ansiedade e o estresse do seu animal de estimação. Embora esses produtos sejam naturais, certifique-se de passá-los pelo seu veterinário antes de dar qualquer coisa ao seu animal de estimação.

5. Use feromônios

Existem vários feromônios disponíveis para cães e gatos que ajudam a aliviar a ansiedade e o estresse. No entanto, certifique-se de consultar o seu veterinário antes de dar qualquer coisa ao seu animal de estimação.

6. Toque alguma música

Nunca subestime o poder da boa música: a música é um agente de cura para humanos e animais de estimação. Acalmar seu animal de estimação com notas melódicas pode ajudar a aliviar um pouco o estresse.

No entanto, embora a música rock possa ajudar a deixá-lo tranquilo, pode não fazer o mesmo com seu animal de estimação. O YouTube tem excelentes listas de reprodução de músicas calmantes para cães e gatos que você pode experimentar.

7. Mantenha a calma

Semelhante às crianças, os animais de estimação são bons em captar a energia de seu dono. Se você está se sentindo estressado e ansioso, é provável que seu animal de estimação sinta o mesmo. Embora possa não ser fácil, especialmente em uma situação assustadora ou estressante, tente manter a calma.

Fonte: Petepop