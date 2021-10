Confira 9 comidas que você tem em casa e que colocam em risco a saúde do seu pet

Às vezes é difícil resistir ao “olhar pidão” dos animais de estimação enquanto saboreamos uma guloseima, mas será que estamos ajudando ou prejudicando nossos pets quando compartilhamos os alimentos com eles? O site Bright Side listou 9 comidas que você tem em casa e que colocam em risco a saúde do seu pet.

(Imagem Ilustrativa: Felix Wolf por Pixabay)

1. Alimentos para pets recomendados para outros tipos de animais

Não é tóxico dar comida de cachorro para gatos ou vice-versa, mas os animais necessitam de diferentes tipos de nutrientes. Enquanto a comida para gato contém níveis mais elevados de proteínas e calorias, os cães precisam de uma dieta mais rica em fibras. Além disso, os felinos devem consumir altos níveis de taurina para um metabolismo equilibrado, diferentemente dos cachorros, que não metabolizam essa substância.

2. Feijão enlatado

O principal problema é que o feijão enlatado possui sal e conservantes, que são perigosos para cães e gatos. Por exemplo, meia xícara de feijão enlatado contém cerca de 400 a 500 mg de sódio, mas a tolerância de um animal de estimação a essa substância é muito baixa. Se o seu pet gosta de feijão, opte por lentilha ou feijão seco (em pequenas quantidades e naturais).

3. Atum enlatado

Os maiores amantes de atum são os gatos. Ainda que os felinos implorem, eles não devem ser alimentados com atum enlatado diariamente, pois podem acabar envenenados pelo mercúrio, especialmente se o alimento contiver sal ou óleo.

4. Manteiga de amendoim

Ainda que os cães gostem de manteiga de amendoim, é melhor evitar esse alimento. Alguns fabricantes estão adicionando xilitol ao produto, mas essa substância é tóxica para animais de estimação. O xilitol pode causar hipoglicemia e insuficiência hepática nos pets. Verifique os nutrientes e as substâncias no pote de manteiga de amendoim e, ainda que não contenha xilitol, use com moderação para evitar excesso de açúcar e obesidade.

5. Massa com fermento

A massa de pão crua com fermento pode ser perigosa para cães, pois ela pode se expandir no estômago do animal e causar distensão abdominal. Além disso, à medida que a levedura fermenta, o etanol no sangue pode atingir níveis tóxicos, o que pode provocar vômitos no seu pet. Nunca deixe seu cão experimentar esse tipo de alimento. Em caso de acidente, leve seu cachorro ao veterinário para evitar consequências indesejáveis.

6. Leite

Estamos falando aqui de leite em grandes quantidades. O produto contém gordura e pode deixar seu pet obeso. Além disso, dar uma tigela inteira de leite para seu cão ou gato pode provocar diarreia, dor de estômago e vômitos. Sem falar que alguns animais de estimação podem ser intolerantes à lactose, na verdade é o caso de quase todos os gatos. Água limpa é o melhor líquido para hidratar o seu pet.

7. Carne crua

Dietas contendo alimentos crus para animais de estimação são controversas. Por um lado, a carne crua é uma boa fonte de proteína, mas, por outro lado, contém bactérias que podem prejudicar a digestão do seu pet e causar doenças. Além disso, alguns pedaços de carne contêm ossos, que podem levar seu bichinho a engasgar.

8. Amêndoas

As amêndoas não costumam estar entre as comidas proibidas pela maioria dos especialistas, mas existem alguns riscos à saúde do seu pet que você deve conhecer. Comer grandes quantidades dos grãos regularmente pode causar desconforto estomacal, obesidade e pancreatite em animais de estimação. Os sintomas podem incluir vômitos, distensão abdominal e diarreia.

9. Alimentos cítricos

Normalmente, os cheiros cítricos repelem os gatos. No entanto, pode ser que alguns felinos sejam mais tolerantes. Em qualquer caso, é recomendado não dar alimentos cítricos a um gato porque, além de tóxicos, podem causar queimadura na pele do animal se exposto ao sol. Depois de comer qualquer parte do limão, os gatos podem sofrer de fraqueza, depressão, vômitos e tremores. Mantenha os alimentos cítricos longe do seu gato.

Fonte: Petepop