Defesa Animal divulga calendário dos Mutirões da Castração em Atibaia

Atenção tutores de catioros e gatíneos: o Mutirão da Castração voltou! Ato de amor e cuidado com a saúde dos animais, a castração previne diversas doenças, além de ser a maneira mais ética e eficaz de controle da população animal. Em Atibaia, a cirurgia é oferecida gratuitamente e acontece de forma itinerante nos bairros, integrando o Programa Permanente de Castração promovido pelo Departamento de Defesa Animal. Tanque e Centro são os próximos a receber a ação ainda em agosto, entretanto o Departamento planeja percorrer também as regiões do Alvinópolis, Caetetuba, Cerejeiras, Imperial, Maracanã e Usina ainda este ano.

Confira abaixo o calendário esboçado pelo Departamento de Defesa Animal, com as datas e locais prováveis para a realização das inscrições e das cirurgias.

A castração previne diversas doenças, além de ser a maneira mais ética e eficaz de controle da população animal. (Imagem Ilustrativa: Peter Morth por Pixabay)

As inscrições acontecem entre 8h30 e 10h30, com a distribuição de senhas por ordem de chegada, sendo necessário apresentar RG, CPF e comprovante de endereço do bairro onde acontecerá a ação (ou de bairros próximos). Será agendado um horário para atendimento no dia de realização do mutirão e cada tutor pode inscrever até dois animais, que devem ter mais de cinco meses de idade, o mínimo recomendável para o procedimento.

Nos mutirões, a cirurgia de castração é realizada gratuitamente por uma equipe conveniada de veterinários em espaços especialmente adaptados. Um microchip de identificação e registro é implantado no animal, que recebe todos os cuidados necessários desde a fila de atendimento na chegada no mutirão até a liberação para o tutor após a recuperação da cirurgia. Ao final, os responsáveis recebem instruções e recomendações sobre o pós-operatório, com orientações quanto a alimentação, medicação e cuidados necessários.

“Doe amor, doe ração”

O Mutirão da Castração agora também é uma oportunidade de ajudar cães e gatos resgatados pelas ONGs e protetores de animais que atuam no município. A ação solidária “Doe amor, doe ração” vai arrecadar doações de ração, que poderão ser entregues no dia da inscrição ou da realização da cirurgia. De acordo com o Departamento de Defesa Animal, a contribuição não é obrigatória, mas voluntária, e não há quantidade mínima. As doações também podem ser entregue na sede do Departamento de Defesa Animal, localizado na Rua João Lozasso, 455 – Morumbi.

Confira as datas e locais dos próximos mutirões:

Tanque

Paróquia Sagrado Coração de Jesus – Estrada Velha de Bragança, nº 2322 – Tanque

Inscrições: 16/08

Castrações: 19/08

Centro

Departamento de Defesa Animal – Rua João Lozasso, nº 455 – Morumbi

Inscrições: 17/08

Castrações: 20/08

Alvinópolis

Praça da Amada – Av. Brg. José Vicente Faria Lima, 1570

Inscrições: 30/08

Castrações: 03/09

Caetetuba

EMEF Walter Engracia de Oliveira – Rua Carlos Rado Paternost, 67

Inscrições: 17/09

Castrações: 23 e 24/09

Cerejeiras

Ginásio Omar Zigaib – Av. Pref. Antônio Júlio Toledo Garcia Lopes, 1968

Inscrições: 30/09

Castrações: 07/10

Imperial

Centro Comunitário – Rua Pacaembu, 65

Inscrições: 01/10

Castrações: 08/10

Maracanã

Centro Comunitário – Rua João Neto, 405

Inscrições: 12/11

Castrações: 18/11

Usina

EE Izolina Patrocínio de Lima – R. São Vicente, s/nº

Inscrições: 07/12

Castrações: 11/12

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia