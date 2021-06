Entenda por que o seu gato esfrega a cabeça em você e nos móveis

Já se perguntou por que os gatos gostam de esfregar a cabeça na sua perna, nos móveis ou em qualquer outro item aleatório da sua casa? Veja o que os especialistas têm a dizer sobre esse comportamento!

(Imagem Ilustrativa: El Caminante / Pixabay)

O que significa quando um gato dá uma cabeçada em você?

Se você tiver sorte especial de ser o humano favorito de um felino amigável, você pode vê-lo esfregando o rosto na sua perna. Às vezes, esse comportamento de contato cara a cara tem alguma força por trás, parecendo uma cabeçada de gato. Isso acontece quando um gato esfrega suas glândulas odoríferas contra outro objeto, liberando seu cheiro em uma nova superfície.

Confira as três principais razões pelas quais seu gato dá uma cabeçada em você:

1. Seu gato está marcando seu cheiro em você

As cabeças dos felinos são cheias de glândulas odoríferas. Os cheiros são extremamente importantes para os felinos, porque ajudam os gatos a se envolver e se comunicar com seu ambiente. Os gatos produzem muitos cheiros e têm glândulas odoríferas por todo o corpo, incluindo as patas dianteiras, parte inferior da cauda, ​​bochechas, queixo e lábios e a testa.

Cada vez que um gato faz contato com uma superfície ao esfregar suas glândulas odoríferas, eles deixam feromônios. Feromônios são substâncias químicas que atuam como pequenos comunicadores entre animais da mesma espécie. Então, quando seu gato começa a bater sua cabeça em você, eles estão deixando seu próprio cheiro intencionalmente em você.

2. Seu gato prefere familiaridade

Você pode achar estranho saber que o cheiro do seu gato está em todo o seu rosto agora, mas para o seu gato, é uma coisa maravilhosa. Se tudo em sua casa cheira a seu gato, isso é exatamente o que eles querem. Os gatos querem que o local que chamam de lar tenha um cheiro familiar, e nada tem um cheiro mais familiar do que o seu próprio perfume feito por você mesmo. Depositar o cheiro deles em sua casa e em você ajuda a manter seu gato confortável e relaxado em seu ambiente.

Não são apenas os nossos gatos domésticos que têm esse comportamento. Grandes espécies de felinos, como leões, também fazem isso quando veem um rosto familiar ou voltam para casa para o bando de uma viagem de caça. Isso os deixa mais relaxados, permitindo que saibam que os membros do grupo ainda estão presentes e sob responsabilidade.

Em uma casa com outros animais que seu gato ama e confia, eles podem fazer isso com o cachorro ou outro membro da família felina, criando uma espécie de cheiro comunitário reconfortante entre os animais de estimação.

3. Seu gato quer atenção

Você estava no trabalho o dia todo e acabou de chegar em casa e aí vem seu gato, subindo no seu colo e empurrando o rosto dele contra o seu. Isso significa que seu gato sentiu sua falta e eles querem sua atenção. Por isso, dê ao seu gatinho um pouco de amor.

Fonte: Petepop