Veja os cuidados para ter com os gatos em dias de calor excessivo

Com calorão fora de época e termômetros nas alturas, neste momento os cuidados com os pets devem ser redobrados. Em específico com os gatos, os especialistas explicam que a oferta de água deve ser persistente durante esta onda de calor extremo.

(Imagem Ilustrativa de Jennifer Uppendahl por Unsplash)

Água na torneira, mangueira ou fonte: Felinos, em sua maioria, não gostam de água parada no pote. Os bichinhos preferem água que tenha algum tipo de movimento, como fontes, mangueiras ou até mesmo água direto da torneira.

O veterinário Edvaldo Sales explica que a forma com que a água é oferecida aos animais pode influenciar diretamente na saúde do pet. Os tutores devem ficar atentos.

Falta de água pode causar doença: A pouca ingestão de água pode acarretar obstrução do trato urinário. Além de pequenos cálculos formados por acúmulos de células, cristais ou proteínas presentes na urina, que também podem causar a obstrução na uretra, independente do gênero do animal.

O especialista destaca que a Subsecretaria recebe aproximadamente três casos por semana nos consultórios com animais com sintomas como, dificuldade em urinar, miados excessivos, urina com sangue, animais urinando fora da caixa e também letargia e vômito.

Ida ao veterinário: O médico veterinário frisa a necessidade de sempre ofertar água para os animais. “A taxa de mortalidade de gatos nessa condição é alta, por serem bem seletivos, e se desidratarem muito rápido. Então oferecer de uma forma que ele aceite tanto a água como a comida é essencial para evitar problemas futuros”.

“Ao menor sinal de mudança de comportamento do seu pet, procure auxílio de um profissional, para que não seja necessária uma intervenção mais drástica”. O médico veterinário destaca também que alguns animais podem apresentar a doença de forma crônica, recorrente.

Fonte: G1.globo.com