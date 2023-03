Expressões e comportamentos são formas dos animais se comunicarem com humanos, diz veterinária

A chef de cozinha Fabiana Loureiro tem duas grandes paixões: a culinária e seus animais de estimação. Atualmente, ela dedica parte da vida cuidando de 15 cachorros e sete gatos, sendo que a maioria deles foi resgatada das ruas.

Apesar do número, Fabiana contou ao g1 que consegue distinguir a necessidade de cada um por meio comportamento e da expressão deles.

(Imagem Ilustrativa de Chewy por Unsplash)

“Eu acredito muito que eles possuem uma comunicação própria, por isso, sei claramente se eles estão com fome, se querem passear ou simplesmente brincar”, afirma a chef de cozinha.

Além da comunicação dos animais com seus tutores, Fabiana contou que também acredita que os cães e gatos entendem algumas mensagens dos humanos.

“Eu converso com eles e percebo que essa é uma forma de mantê-los mais alegres. Quando eu me mudei, tive receio de atrapalhar os vizinhos, por isso eu criei alguns comandos. Quando meus cachorros começam a latir, eu grito ‘pare’, ou só com o olhar de reprovação eles param de fazer barulho”, explica.

Assim como Fabiana, muitas pessoas acreditam que os animais sabem se comunicar e até conversam com seus pets.

De acordo com a veterinária Ana Camargo Barros, esse comportamento é bastante comum e pode fazer muito bem aos bichinhos de estimação. Segundo ela, quanto mais um animal convive em um ambiente familiar e se sente acolhido, maior será a sua capacidade de se comunicar.

“Existem estudos que comprovam que um cão doméstico apresenta semelhanças e até a mesma capacidade que uma criança de 2 anos tem em se comunicar. Por isso, acredito realmente que essa atividade de conversar com o seu animal de estimação é importante”, conta Ana, que é veterinária há mais de 30 anos.

Ao g1, Ana Camargo ainda disse que a prática de falar com os pets também é muito presente nos consultórios veterinários, como forma de agilizar os diagnósticos.

Para a veterinária, os animais podem até não entender a comunicação verbal dos humanos, mas o tom de voz e os gestos ajudam a transmitir as mensagens. Em contrapartida, segundo a veterinária, os animais podem transmitir mensagens por meio de sons, gestos, expressões e comportamentos.

“Esse condicionamento é muito comum entre cães, gatos e até equinos. Todos os animais que convivem frequentemente com humanos podem desenvolver pequenas formas de comunicação”, afirma a veterinária.

Fonte: G1.globo.com