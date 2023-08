Feira de Adoção de Animais acontece nesta quarta-feira (2) no Departamento de Defesa Animal

Alguns pets estão esperando por um novo lar em Atibaia e a Prefeitura realiza nesta quarta-feira, 2 de agosto, mais uma edição da Feira de Adoção, na sede do Departamento de Defesa Animal (Rua João Lozasso, nº 455, Jardim Morumbi), das 9h às 15h. No local, os munícipes poderão conhecer os animaizinhos que estão disponíveis para adoção.

Para adotar é necessário apresentar os seguintes documentos: RG ou CNH e comprovante de endereço. Todas as adoções promovidas pela Prefeitura são realizadas de forma responsável, com os adotantes assinando um termo de responsabilidade e o Departamento de Defesa Animal fornecendo informações sobre os cuidados necessários com os animais adotados.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Para o munícipe que deseja participar das próximas edições, as datas previstas são 16 e 30 de agosto e 13 e 27 de setembro, sempre na Sede do Departamento de Defesa Animal de Atibaia. A realização das feiras de adoção regulares é uma ação importante na causa animal para combater o abandono e incentivar a adoção responsável.

Ter um animal de estimação por meio do programa de adoção contribui com a redução de pets abandonados, além de favorecer a saúde mental dos adotantes. Pesquisas comprovam que tanto os cães quanto os gatos ajudam a diminuir a ansiedade e o estresse, além de aumentarem a autoestima e a segurança de seus tutores, que promovem um ato de amor e solidariedade com os animais.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia