Inscrições para Mutirão da Castração no Maracanã abrem na segunda-feira (12)

Atenção, tutores de cães e gatos de Atibaia, é hora de cuidar da saúde dos pets! Neste mês de junho acontece mais um Mutirão da Castração realizado pela Prefeitura da Estância de Atibaia, por meio do Departamento de Defesa Animal, e desta vez com os atendimentos na região do bairro Maracanã. O mutirão acontecerá no Centro Comunitário do Maracanã (Rua João Neto, nº 405, Maracanã), no dia 16 de junho, com inscrições abertas na segunda-feira (12), via formulário on-line de pré-agendamento ( bit.ly/InscricaoCastracaoAtibaia ), a partir das 8h30. O serviço é gratuito, as vagas são limitadas e os tutores poderão inscrever cães e/ou gatos.

(Imagem Ilustrativa de Louis-Philippe Poitras por Unsplash)

Após preencher e enviar o formulário on-line com as informações necessárias, a confirmação do agendamento da cirurgia será realizada por mensagem de WhatsApp em até 24h, pelo número do Departamento de Defesa Animal. É importante ressaltar que a inscrição será efetivada conforme a ordem cronológica dos pré-cadastros, com início às 8h30 e encerramento assim que o número de vagas se esgotar. Caso o munícipe precise de ajuda durante a inscrição on-line poderá contatar o Departamento de Defesa Animal pelos telefones (11) 4413-6996, 4413-3723 e 94999-0019 (WhatsApp).

No dia da cirurgia de castração (16 de junho) o tutor deverá apresentar os seguintes documentos: RG, CPF e comprovante de endereço em Atibaia – vale ressaltar que não é necessário ser residente do Maracanã, já que o mutirão é válido para todos os moradores de Atibaia, independentemente do bairro. A Prefeitura de Atibaia recomenda atenção aos canais de comunicação oficiais da Administração Municipal, pois a programação do mutirão, incluindo os locais previstos, pode sofrer alterações.

Confira as datas e os locais previstos para os próximos mutirões:

Sede do Departamento de Defesa Animal

Rua João Lozasso, nº 455, Morumbi

Data da Inscrição: 03/07/2023

Data da Castração: 07/07/2023

Sede do Departamento de Defesa Animal

Rua João Lozasso, nº 455, Morumbi

Data da Inscrição: 21/08/2023

Data da Castração: 29/08/2023

Escola Municipal Estudante Nelson José Pedroso

Rua Antonio Cunha Leite, nº 1835, Portão

Data da Inscrição: 25/09/2023

Data da Castração: 30/09/2023

Matriz Paróquia Sagrado Coração de Jesus

Estrada Velha de Bragança Paulista, nº 2322, Tanque

Data da Inscrição: 16/10/2023

Data da Castração: 19/10/2023

Sede do Departamento de Defesa Animal

Rua João Lozasso, nº 455, Morumbi

Data da Inscrição: 06/11/2023

Datas das Castrações: 16 e 17/11/2023

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia