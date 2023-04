Inscrições para o Mutirão da Castração no Itapetinga abrem no próximo dia 14

Promovendo a saúde e o bem-estar dos animais, vem aí mais um Mutirão da Castração realizado pela Prefeitura da Estância de Atibaia, por meio do Departamento de Defesa Animal. O terceiro mutirão deste ano acontecerá no Itapetinga, no centro comunitário do bairro: Av. Santana, nº 2900. As inscrições serão abertas na sexta-feira, 14 de abril, via formulário on-line de pré-agendamento ( bit.ly/InscricaoCastracaoAtibaia ), a partir das 8h30. O serviço é gratuito, as vagas são limitadas e os tutores poderão inscrever cães e/ou gatos.

(Imagem Ilustrativa de Anusha Barwa por Unsplash)

Após preencher e enviar o formulário on-line com as informações pessoais, a confirmação do agendamento da cirurgia será encaminhada por mensagem de WhatsApp em até 24h. Vale ressaltar que a inscrição será efetivada conforme a ordem cronológica dos pré-cadastros, com início às 8h30 e encerramento assim que o número de vagas esteja esgotado. Caso o munícipe precise de ajuda durante a inscrição on-line, poderá contatar o Departamento de Defesa Animal pelos telefones (11) 4413-6996, 4413-3723 e 94999-0019 (WhatsApp).

No dia da cirurgia de castração, que será realizada em 20 de abril (quinta-feira), o tutor do animal deverá apresentar os seguintes documentos: RG, CPF e comprovante de endereço em Atibaia. O Departamento de Defesa Animal ressalta que somente moradores de Atibaia podem realizar inscrições, independentemente do bairro onde residirem, e recomenda atenção aos canais de comunicação oficiais da Prefeitura de Atibaia, pois a programação, incluindo os locais atendidos, podem sofrer alterações.

Confira as datas e os locais dos próximos mutirões:

Centro Comunitário Itapetinga

Av. Santana, nº 2900, Itapetinga

Data da Inscrição: 14/04/2023

Data da Castração: 20/04/2023

Sede do Departamento de Defesa Animal

Rua João Lozasso, nº 455, Morumbi

Data da Inscrição: 15/05/2023

Data da Castração: 19/05/2023

Centro Comunitário Maracanã

Rua João Neto, nº 405, Maracanã

Data da Inscrição: 12/06/2023

Data da Castração: 16/06/2023

Sede do Departamento de Defesa Animal

Rua João Lozasso, 455 – Morumbi

Data da Inscrição: 03/07/2023

Data da Castração: 07/07/2023

Sede do Departamento de Defesa Animal

Rua João Lozasso, nº 455, Morumbi

Data da Inscrição: 21/08/2023

Data da Castração: 29/08/2023

Escola Municipal Estudante Nelson José Pedroso

Rua Antonio Cunha Leite, nº 1835, Portão

Data da Inscrição: 25/09/2023

Data da Castração: 30/09/2023

Matriz Paróquia Sagrado Coração de Jesus

Estrada Velha de Bragança Paulista, nº 2322, Tanque

Data da Inscrição: 16/10/2023

Data da Castração: 19/10/2023

Sede do Departamento de Defesa Animal

Rua João Lozasso, nº 455, Morumbi

Data da Inscrição: 06/11/2023

Datas das Castrações: 16 e 17/11/2023

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia