Perfume, vinagre e cigarro: veja lista de aromas que podem causar irritação em cachorros

O olfato apurado dos cachorros é capaz de identificar cheiros a muitos metros de distância. No entanto, esse focinho poderoso também pode se irritar com odores específicos e os sintomas podem ser graves. Para alguns, perfumes e cigarro são motivos para ida ao veterinário. 🐶

De acordo com o Raphael Mausbach Simão, isso ocorre porque os cachorros somam cerca de 300 milhões de células olfativas, enquanto os humanos têm de 5 a 10 milhões. Por isso, cheiro que não nos incomodam e que podem passar desapercebidos viram sofrimento para os cães.

(Imagem Ilustrativa de Sophie Elvis por Unsplash)

🤧 Entre os sintomas que podem ser um indicativo de irritação nos cães estão:

espirro

tosse

lacrimejamento

escorrimento nasal

“Muitas vezes as pessoas não prestam muita atenção e fumam no mesmo ambiente que o pet está. A fumaça do cigarro, que contém uma série de compostos químicos, pode incomodar tanto as mucosas nasais, quanto os pulmões dos cães. Faz mal mesmo”, detalha o veterinário.

👃 Raphael listou alguns cheiros que podem causar esses incômodos:

perfumes

esmalte e acetona

vinagre de qualquer tipo

derivados de álcool e produtos de limpeza em geral

difusores de óleos essenciais

tintas

naftalina

cigarro

pimenta

Vale destacar que a preocupação deve ser redobrada em alguns desses vilões. “A naftalina, que o pessoal costuma usar muito dentro de armário para evitar barata, traça, é uma pastilha com composto químico que libera uma série de gases que podem gerar esse incômodo nasal e podem causar até sintomas neurológicos”, pontua Raphael.

“A pimenta também tem uma substância que incomoda muito o nariz dos pets. Ela, inclusive, é utilizada para fazer alguns educadores sanitários, para fazer o animal fazer cocô e xixi no local certo”.

💊 E como tratar?

“Em alguns caso a gente precisa entrar com medicação e o tratamento adequado. No caso do cigarro, por exemplo, a gente pode ter problemas pulmonares relacionado às substâncias presentes no cigarro. É comum se o cão fosse um fumante passivo”, explicou o veterinário.

“É para acabar o mais rápido possível, assim que tirar o contato, é para passar rápido. Notando que persistiu, está aumentando as alterações, aí sim, entrar em contato com um médico veterinário de confiança”, completa.

Perfume, produto de limpeza e tinta

O Benedito tem 3 anos e, desde filhote, apresentou muita sensibilidade a determinados cheiros que traziam incômodo para ele. A Carla Nicolau conta que o pet sofreu com consequências graves, típicas de uma reação alérgica. “Ele tinha descamação na pele, tinha feridas no focinho”, relembra.

“Ele chegou a ter bolinhas em partes do corpo, principalmente onde não tinha pelo, que a gente conseguia notar. Ele tinha muita secreção nos olhos, tanto que a gente achou que era conjuntivite. Tosse também, bastante. Ele espirra muito. Quem chega com perfume perto dele, começa a espirrar sem parar ele se afasta.

Ela conseguiu identificar três tipos de produtos que causam esses transtornos. O principal deles era o perfume, mas produtos de limpeza e tinta também o incomodavam. “[Ele] chegou a tomar antialérgico. O veterinário trouxe, inclusive, em injeção, porque na época a gente não sabia exatamente o que era e disse que seria mais rápido”.

A família precisou fazer adaptações, mas agora Benedito está bem.

Fonte: G1.globo.com