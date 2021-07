Tanque e Centro recebem mutirão de castração de cães e gatos em agosto

Tanque e Centro são os próximos bairros a receber o mutirão do Programa Permanente de Castração, iniciativa do Departamento de Defesa Animal da Prefeitura de Atibaia que oferece serviço gratuito de castração de cães e gatos, incentivando a tutela responsável no município. No bairro do Tanque, as inscrições acontecem no dia 16 de agosto na Paróquia Sagrado Coração de Jesus e as cirurgias serão realizadas no dia 19. No Centro, a inscrição será no dia 17 na sede do Departamento de Defesa Animal e o mutirão de castração acontece no dia 20.

A cirurgia de castração é um ato de amor e cuidado com seu pet (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

As inscrições acontecem entre 8h30 e 10h30, com a distribuição de senhas por ordem de chegada, sendo necessário apresentar RG, CPF e comprovante de endereço do bairro onde acontecerá a ação (ou de bairros próximos). Será agendado um horário para atendimento no dia de realização do mutirão e cada tutor pode inscrever até dois animais, que devem ter mais de cinco meses de idade, o mínimo recomendável para o procedimento de castração. O Departamento de Defesa Animal informa que nestes primeiros mutirões as fêmeas terão prioridade, os machos serão atendidos apenas em caso de vagas remanescentes.

As cirurgias serão realizadas a partir das 8h30 e os animais serão atendidos no horário agendado, no mesmo local de realização da inscrição: Estrada Velha de Bragança, nº 2322 para o mutirão no bairro do Tanque e Rua João Lozasso, nº 455 – Morumbi para o da região central.

Ato de amor e cuidado

A cirurgia de castração é realizada gratuitamente por uma equipe conveniada de veterinários em espaços especialmente adaptados e os cuidados começam já na fila de atendimento, quando os animais recebem uma medicação pré-anestésica. Depois da aplicação da anestesia geral, eles passam pelo procedimento de tricotomia – retirada dos pelos da barriga do animal e da região perineal, no caso dos machos – e um microchip de identificação e registro é implantado.

No centro cirúrgico, profissionais experientes garantem um rápido atendimento e, após a castração, os pets são encaminhados para uma sala onde recebem todos os cuidados necessários, só sendo liberados para seus tutores depois de totalmente recuperados. Ao final, os responsáveis recebem instruções e recomendações sobre o pós-operatório no que diz respeito a alimentação, medicação e cuidados necessários.

Além de ser a maneira mais ética e eficaz de controle da população animal, e consequentemente das zoonoses (doenças transmissíveis entre animais e seres humanos), a castração também traz benefícios para a saúde de cães e gatos, prevenindo diversas doenças. O zelo pelo bem-estar e a defesa dos direitos dos animais é política pública em Atibaia desde 2015, quando foi criada a Coordenadoria Especial dos Direitos e Defesa Animal, atual Departamento de Defesa Animal. Dentre as diversas ações promovidas pelo órgão, uma das mais importantes é o programa de castração gratuita de cães e gatos, que periodicamente promove mutirões dos bairros. Ao longo deste ano, o Departamento de Defesa Animal planeja promover mais 9 ações desse tipo nos bairros, fique atento à divulgação nos canais de comunicação oficiais da Prefeitura.

Confira as datas e locais dos próximos mutirões:

Tanque:

Paróquia Sagrado Coração de Jesus (Estrada Velha de Bragança, nº 2322 – Tanque)

Inscrições: 16/08, das 8h30 às 10h30

Castrações: 19/08, a partir das 8h30

Centro:

Departamento de Defesa Animal (Rua João Lozasso, nº 455 – Morumbi)

Inscrições: 17/08, das 8h30 às 10h30

Castrações: 20/08, a partir das 8h30

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia