Aposta de Bragança Paulista leva mais de R$ 2,2 milhões na Lotofácil da Independência

A casa lotérica de Bragança Paulista em que uma aposta faturou R$ 2,2 milhões na Lotofácil da Independência comemora a primeira premiação milionária desde que o local foi aberto há três anos.

A aposta premiada de Bragança Paulista foi feita na Lotérica Adonai, que fica no bairro Lavapés. O apostador fez um jogo simples, com 15 números, que custa R$ 2,50. A aposta é uma das 79 vencedoras do prêmio da Lotofácil da Independência.

(Foto: Divulgação)

Gerente da lotérica Adonai, a administradora Carla Nunes conta que a equipe comemorou a premiação e até encomendou uma faixa que indique a aposta vencedora.

“Já pedimos para fazer e deve ficar pronto em breve. Esperamos continuar dando sorte para quem aposta com a gente”, afirmou.

Carla afirma que os funcionários ainda não conseguiram identificar o vencedor e todos estão curiosos desde o sábado tentando saber quem é o sortudo. O prazo para a retirada da bolada é de três meses.

Veja os números sorteados:

01 – 03 – 05 – 07 – 08 – 09 – 10 – 11 – 12 – 15 – 16 – 17 – 20- 22 – 24

Fonte: G1.globo.com