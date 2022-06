Bolsa do Povo: beneficiários podem acompanhar envio de cartão

Os beneficiários do Bolsa do Povo agora podem consultar a localização de seu cartão por meio do portal (www.bolsadopovo.sp.gov.br). Na área logada do site, é possível acompanhar as etapas de envio, assim como a disponibilidade para retirada, válida para o caso do cartão não ser entregue na residência do cidadão, o que varia conforme a logística de entrega de cada programa e município.

(Foto: Reprodução/ Portal do Governo do Estado de São Paulo)

Neste mês, a Prodesp – Empresa de Tecnologia do Governo do Estado de São Paulo, que operacionaliza o Bolsa do Povo, vem fazendo uma força-tarefa em parceria com as secretarias estaduais e prefeituras para entregar aos beneficiários os cartões já emitidos.

“Para novos cartões, assim como aqueles que retornaram por inconsistência de endereço, estamos fazendo um novo esforço de entrega. Com a nova opção no portal do Bolsa do Povo, o beneficiário confere a localização do seu cartão com muita facilidade. Vale reforçar que, independentemente do número de benefícios aos quais o cidadão tem direito, os pagamentos são realizados por um único cartão”, diz Murilo Macedo, diretor da Prodesp.

O Bolsa do Povo, maior programa de assistência social do Governo de São Paulo, reúne 19 iniciativas. Em todo o Estado, são mais de 773 mil beneficiários, que já receberam cerca de R$ 568 milhões em pagamentos.

Fonte: Portal do Governo do Estado de São Paulo