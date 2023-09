Bragança Paulista realiza mutirão de empregos nesta terça e quarta-feira

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Bragança Paulista vai realizar um mutirão de empregos nesta terça-feira (12) e quarta-feira (13).

Segundo a prefeitura, há vagas para auxiliar de expedição, operador de empilhadeira, auxiliar de cozinha e auxiliar de limpeza. A quantidade de oportunidades não foi divulgada.

As entrevistas serão realizadas de imediato, por isso é importante que os candidatos levem currículo impresso e um documento com foto no local do mutirão.

Na terça-feira (12), o mutirão será realizado no CRAS Dr. Jacintho Soares Souza Lima Júnior, no Parque dos Estados, localizado na Rua Amazonas, 480, a partir das 9h, para as funções de auxiliar de cozinha e auxiliar de limpeza.

Também na terça-feira (12), haverá mutirão no PAT, localizado no Mercado Municipal Waldemar de Toledo Funck (piso superior), das 13h às 16h, para os cargos de auxiliar de expedição e operador de empilhadeira.

Já na quarta-feira (13), a ação será realizada das 8h30 às 17h, no CRAS Dr. Jacintho Soares Souza Lima Júnior, no Parque dos Estados, para os cargos de auxiliar de expedição e operador de empilhadeira.

