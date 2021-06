Bragança Paulista vai usar drones para fiscalizar aglomerações no feriado

A Prefeitura de Bragança Paulista vai usar drones para a fiscalização contra aglomerações ao longo do fim de semana do feriado de Christi.

Segundo a prefeitura, os equipamentos vão ser usados pela guarda municipal e vão sobrevoar áreas onde há casas de veraneio, chácaras e espaços de eventos.

Prefeitura vai usar drones para fiscalizar aglomerações (Foto: Divulgação/ Guarda Civil Municipal)

A cidade antecipou o feriado de Corpus Christi no final de março e início de abril, como medida de combate à pandemia. Apesar disso, com a chegada das temperaturas mais baixas e a manutenção do feriado nas cidades vizinhas, a prefeitura espera movimento de turistas.

Bragança está na Fase de Transição do Plano São Paulo e não adotou medidas de restrição, como algumas cidades do Vale. Na cidade, bares e restaurantes seguem funcionando. Apesar disso, a prefeitura informou que vai ter reforço na fiscalização.

Fonte: G1.globo.com