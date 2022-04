Carga de carne avaliada em R$ 45 mil é roubada em assalto a caminhão em Bragança

Uma quadrilha roubou duas toneladas de carne que eram transportadas por um caminhão na manhã de segunda-feira (25) para um supermercado em Bragança Paulista (SP). A carga é avaliada em R$ 45 mil e até a publicação da reportagem, ninguém foi preso.

(Imagem Ilustrativa: Andreas Lischka por Pixabay)

De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista relatou que havia saído de Itupeva (SP) com destino ao estabelecimento de Bragança e, quando manobrava nas proximidades do estabelecimento, por volta das 8h30, foi abordado por um homem armado.

Segundo o relato dele, o criminoso o obrigou a entrar em um carro que estava ao lado. O homem ficou deitado no banco de trás do veículo e rodou por cerca de uma hora com os criminosos, que o deixaram na Rodovia Alkindar Monteiro Junqueira.

A vítima, então, andou até encontrar um bar, onde acionou a Polícia Militar. A corporação encontrou o caminhão nas proximidade do supermercado — já sem a carga de duas toneladas de carne.

O caso é investigado pela Polícia Civil.

Fonte: G1.globo.com