Homem é preso em flagrante tentando furtar materiais de obra em Bragança Paulista

Um homem de 39 anos foi preso, no início da madrugada de segunda-feira (5), depois de tentar furtar materiais em uma obra no Jardim Vista Alegre, em Bragança Paulista.

De acordo com a SSP, a Polícia Militar foi acionada pelos proprietários da obra e o rapaz teria sido surpreendido por policiais no momento em que guardava os itens do furto.

Caso foi registrado na delegacia de Bragança Paulista (Foto: Reprodução/ Street View)

Com ele, foram apreendidos 25 canos de PVC, 2 padrões de energia elétrica e 200 metros fios de energia. As vítimas que estavam no local disseram que havia ainda um segundo suspeito, porém ele conseguiu fugir antes da chegada dos policiais.

O homem detido foi conduzido ao Plantão Central da Polícia Civil, autuado em flagrante por furto e apresentado em audiência de custódia.

Fonte: G1.globo.com