Concessionária inicia atividades da Semana Nacional do Trânsito com a campanha “Por Cima do Risco”

A Concessionária Rota das Bandeiras iniciou nessa segunda, 18/9, as atividades da Semana Nacional do Trânsito. Na abertura do “mutirão de conscientização” preparado pela Concessionária foi realizada a campanha “Por Cima do Risco”, que aconteceu na rodovia D. Pedro I (SP-065), na passarela do km 64, na pista sentido Jacareí, em Bom Jesus dos Perdões. Na ação, pedestres e ciclistas receberam orientação sobre a travessia segura.

(Foto: Divulgação/Rota das Bandeiras)

“É importante conscientizar toda a comunidade sobre o uso da passarela como único dispositivo 100% seguro para atravessar a rodovia. As passarelas dão mais segurança à mobilidade urbana, garantindo que os pedestres e ciclistas não sejam atropelados ou envolvidos em acidentes”, destaca Camila Souza, responsável pela aplicação das atividades de Responsabilidade Social da Rota das Bandeiras.

De acordo com levantamento feito pela ARTESP (Agência de Transportes do Estado de São Paulo) em maio desse ano, cerca de 47% dos atropelamentos que ocorreram nas rodovias sob concessão aconteceram a 600 metros ou menos das passarelas. “Pensando em todos os usuários, as passarelas também ajudam a garantir a segurança dos motoristas, que tem atenção desviada quando há trânsito irregular de pedestres e ciclistas na rodovia”, afirma Camila. Deve-se lembrar ainda que as passarelas não devem ser utilizadas por motociclistas para travessia.

No total, a campanha Por Cima do Risco beneficiou 45 usuários nessa manhã com a entrega de material educativo e materiais de apoio e segurança. A Rota das Bandeiras mantém ações de conscientização e segurança no trânsito durante toda a semana pelo Corredor Dom Pedro.

Confira a programação:

19/09 – terça-feira

Conscientização de motoristas

Rodovia D. Pedro I (SP-065), Praça de Pedágio Atibaia KM 79, sentido SUL – Atibaia – SP – das 8h às 10h

20/09 – quarta-feira

Palestra de conscientização

Empresa Casa KM Rua José Vieira dos Santos, nº 6.945. Bairro Betel – Paulínia – às 14h

21/09 – quinta-feira

Parada Legal Motos

Cruzamento entre a avenida Theodureto de Almeida Camargo e o km 110 da SP-332 – Campinas – das 14h às 16h

24/09 – domingo

Ação visibilidade – Ciclistas

Rodovia Romildo Prado (SP-063) Km 13 – Itatiba – SP – das 8h às 10h

24/09 – domingo

Conscientização de motoristas de ônibus e vans

Rodovia D. Pedro I (SP-065), Santuário Mãe Peregrina, KM 78 sentido SUL – Atibaia – SP – às 16h30

25/09 – segunda-feira

Parada Legal Caminhoneiro

Av. Sidnei Cardon de Oliveira, 2365 – Cascata, Paulínia – SP – das 9h às 14h

Fonte: Assessoria de Imprensa: Rota das Bandeiras