Conheças as principais formas de comunicação das operadoras de telefonia

Quando escolhemos uma operadora levamos diversas questões em consideração, como benefícios, valores, quais aplicativos estão incluídos e até a velocidade de navegação. Mas acabamos esquecendo de um tópico primordial: atendimento.

Ao contratar um plano ou serviço sempre há possibilidade de necessitarmos de alguma ajuda no futuro, seja qual for o motivo. Aliás, já não é mais segredo que um atendimento de qualidade é peça essencial para o sucesso da empresa e conforto do cliente.

Levando esses detalhes em consideração, listamos as principais formas de atendimento que as empresas de telefonia costumam oferecer em seus serviços.

1. FALE CONOSCO

A mais tradicional e antiga forma de atendimento. O Fale Conosco é um canal de comunicação que engloba diversos setores das empresas de telefonia, como SAC (serviço de atendimento ao cliente), ouvidoria, cancelamento, contratação e manutenção de planos.

Ligar para ser atendido pode ter caído em desuso para alguns, mas aqueles que ainda não se renderam a outros tipos de atendimento ou simplesmente acham mais prático, mantém as linhas das operadoras ativas e, por vezes, até com algumas filas, exigindo agilidade para os funcionários.

2. CHAT

O chat é uma maneira prática para aqueles que gostam de falar diretamente com atendentes, como outra alternativa a ligações.

Muitas operadoras possuem a opção de mensagens instantâneas por um chat dentro do próprio site.

Os chats são meios de atendimentos famosos que existem em diversos serviços, e basicamente surgiram para atrair um público que se mantém mais conectado e desafogar as linhas telefônicas.

3. WHATSAPP

Muitas empresas estão aderindo ao app de mensagem instantâneas para facilitar a vida dos clientes. Nos sites das operadoras é possível encontrar um número para salvar em seus contatos e chamar no Whatsapp, onde será orientado por funcionários da empresa para resolver seu problema.

O atendimento Claro foi um dos precursores em adotar esse estilo de abordagem e tem sido bastante elogiado pelos clientes que aderiram a esse modelo.

4. ATENDIMENTO ELETRÔNICO

O controverso atendimento por robôs. Controverso porque ele pode ser o herói ou vilão, a depender do problema do cliente. Caso seja uma questão rápida a se resolver, o atendimento eletrônico evita que seja necessário esperar em filas de atendimento para falar com funcionários.

No entanto, se o problema for mais complexo e exigir raciocínio e habilidade, é bem provável que a inteligência artificial não conseguirá resolver.

De qualquer forma, não deixa de ser um bom modo de prestar um atendimento simples e eficiente aos clientes.

5. REDES SOCIAIS

As redes sociais são opções indispensáveis.

Chamar a empresa no direct do Instagram ou no inbox do Facebook, por exemplo, pode ser um bom recurso para chamar a atenção do prestador.

Em muitos casos, a empresa oferece um atendimento reduzido por esses meios, encaminhado para os canais citados acima, sempre que necessário.

6. SITE

Geralmente é no site que estão os números para atendimento telefônico, Whatsapp, e-mail da empresa para contato e onde o chat fica hospedado. Na maioria das vezes, possui uma área de Dúvidas Frequentes com perguntas já respondidas para, caso sua dúvida seja alguma daquelas, nem sequer seja necessário atendimento.

Fonte: Assessoria de Imprensa