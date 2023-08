Censo do IBGE: cidades da região bragantina tem 397 indígenas

A região bragantina tem atualmente 397 indígenas. O dado foi divulgado nesta segunda-feira (7) pelo Censo de 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O número representa 0,09% da população total da região, que é de 424.966 habitantes.

A população indígena na região é 46% maior do que o dado divulgado em 2010 – último Censo – que foi de 271 indígenas.

Em termos absolutos, a variação representa um aumento – mas esta comparação deve ser vista com ressalvas, já que o Censo de 2022 ampliou a sua metodologia para alcançar mais indígenas no país.

Bragança Paulista é a cidade da região com o maior número de indígenas: 169. Logo em seguida vem Atibaia, com 166.

Do outro lado, Vargem não tem nenhum indígena e é o município com menor número. Joanópolis, com 8, é a segunda cidade da região com menor população.

Confira o número de indígenas em cada cidade da região:

Atibaia: 166

Bom Jesus dos Perdões: 9

Bragança Paulista: 169

Joanópolis: 8

Nazaré Paulista: 13

Piracaia: 32

Vargem: 0

Censo do IBGE

O Censo é uma pesquisa realizada pelo IBGE para fazer uma ampla coleta de dados sobre a população brasileira. Ela permite traçar um perfil socioeconômico do país, já que conta os habitantes do território nacional, identifica suas características e revela como vivem os brasileiros.

Todos os 5.568 municípios brasileiros, mais dois distritos (Fernando de Noronha e Distrito Federal), num total de 5.570 localidades, receberam visita de recenseadores. Segundo o IBGE, foram visitados 106,8 milhões de endereços em 8,5 milhões de quilômetros quadrados.

Foram respondidos 79.160.207 questionários, dos quais 88,9% com 26 quesitos e 11,1% com 77 quesitos. No total, 98,88% das entrevistas foram presenciais; o restante foi pela internet ou telefone.

