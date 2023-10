Eclipse solar: entenda fenômeno e saiba se será possível observar na região

Assim como em todo o país, moradores da região bragantina poderão acompanhar um eclipse anular do sol neste sábado (14). O fenômeno acontece quando a Lua fica alinhada entre a Terra e o Sol. Como o diâmetro da Lua é menor do que o do Sol, a sombra do satélite natural não cobre totalmente a estrela e, com isso, cria-se uma espécie de ‘anel de fogo’ no céu – entenda melhor no fim da reportagem.

(Imagem Ilsutrativa de Justin Dickey por Unsplash)

No estado de São Paulo, que não está na ‘faixa de anularidade’ – onde o eclipse será completo -, a previsão é que o eclipse comece às 15h29 e se encerra às 17h53. O ponto alto do fenômeno está marcado para as 16h49.

De acordo com o físico Irapuan Rodrigues De Oliveira Filho, professor do Observatório de Astronomia e Física Espacial da Universidade do Vale do Paraíba (Univap), o fenômeno poderá ser acompanhado de forma parcial em todo o estado.

“No Norte e Nordeste o eclipse vai ser completo, mas em São Paulo e na região será parcial. Aqui o Sol vai estar ‘mordido’ pela Lua. Será mais ou menos 20% do total. Atrapalha, mas de maneira adequada dá para ver”, afirma.

O especialista explica que o ápice do fenômeno na região acontecerá por volta das 16h30 e pode ser acompanhado de todas as cidades, embora as nuvens possam atrapalhar.

Além disso, ele faz um alerta importante: tentar acompanhar o eclipse a olho nu é extremamente prejudicial à visão. Por conta disso, o recomendável é tentar ver o fenômeno por meio de equipamentos profissionais ou por filtro, que pode ser comprado em casas de materiais de construção.

“O sol pode queimar a retina e prejudicar muito a visão. Isso é muito grave e deve ser falado. Até mesmo com óculos de sol deve ser evitado. A saída mais simples e barata é comprar um filtro de solda, que ajuda a enxergar o eclipse e evita esse tipo de problema.”

Nuvens podem atrapalhar

De acordo com o especialista, a presença de nuvens pode atrapalhar quem quer acompanhar o fenômeno. Isso porque o eclipse pode acabar sendo encoberto pelo tempo fechado.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há previsão da presença de muitas nuvens neste sábado (14).

Eclipse Anular do Sol

O Brasil vai poder acompanhar neste sábado (14) o eclipse anular do Sol e nas regiões Norte e Nordeste será possível ver o eclipse completo.

Esse fenômeno astronômico ocorre quando a Lua se alinha entre a Terra e o Sol, e o seu diâmetro aparente está menor do que o Sol. Como a sombra da Lua não cobre totalmente o Sol, cria-se um “anel de fogo” no céu.

O estado de São Paulo não está na faixa de anularidade – onde o eclipse será completo. O fenômeno será parcial. Quem olhar para o céu verá o Sol “mordido” pela Lua.

São Paulo:

Início do eclipse parcial: 15:29

Fim do eclipse parcial: 17:53

Ponto alto do eclipse parcial: 16h49

O Brasil será o último país a assistir ao fenômeno astronômico, no período da tarde, que deve ter uma duração de duas horas. O ponto máximo terá cerca de cinco minutos.

Fonte: G1.globo.com