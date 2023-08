Super Lua Azul ocorre nesta quarta-feira (30)

Nesta quarta-feira, 30 de agosto de 2023, a Lua ficará completamente cheia às 22h35. Isto significa que 100% do disco lunar estará iluminado pelo Sol.

Mas duas particularidades tornam esta Lua cheia muito especial: ela é uma Blue Moon e uma Super Lua. Uma coincidência como esta só vai ocorrer novamente em 10 de agosto de 2032, de acordo com os cálculos do site timeanddate.com.

O que é uma Blue Moon? A Lua vai ficar azul de verdade? Por que a lua de 30/8/23 é chamada de Super Lua?

(Imagem Ilustrativa de Frank Huang por Unsplash)

Uma Super Lua, mas sem nome para os astrônomos

O nome “superlua” não é adotado oficialmente pelos astrônomos.

Cientificamente para eles, a Lua cheia de 30 de agosto de 2023 será apenas uma Lua que estará com 100% do disco lunar iluminado poucas horas depois que ocorrer perigeu lunar.

Perigeu lunar

Perigeu é a menor distância entre o centro da Terra e o centro da Lua. Em 30/8/2023, o perigeu lunar ocorre às 12h54 e a Lua estará distante 357 mil e 181 quilômetros da Terra.

O apogeu lunar é a maior distância entre o centro da Terra e o centro da Lua.

O que é uma Super Lua?

Dizemos que uma Lua cheia (ou nova) é uma Super Lua quando a fase da Lua cheia (100% do disco lunar iluminado) acontece próxima do horário em que a Lua estará passando pelo perigeu, que é a menor distância entre o centro da Lua e o centro da Terra.

Em 30 de agosto de 2023 a Lua estará cheia às 22h35 e o perigeu ocorre às 12h54

Quando ocorre esta combinação, para quem olha da Terra, a Lua vai parecer maior e mais brilhante do que realmente é. A Super Lua também ocorre com a Lua nova. Este ano, as superluas com a Lua nova ocorreram em 21 de janeiro e em 20 de fevereiro, de acordo com as informações do site timeanddate.com.

O que é uma Blue Moon?

A expressão Blue Moon (Lua azul, em português) não tem nenhuma relação com a Astronomia e não representa nenhum fenômeno astronômico. A prática de plantar de acordo com a fase da Lua é muito antiga e ainda habitual atualmente.

O termo Blue Moon provavelmente vem de uma expressão idiomática do inglês “once in a blue moon” que significa algo incomum, que acontece poucas vezes. Algo tão raro “como a Lua ficar azul”.

Sabe-se do uso desta expressão já na Inglaterra do século XVI, sempre no sentido de algo improvável, difícil de ocorrer.

Duas definições para Blue Moon

Uma Blue Moon é realmente uma Lua cheia especial, pois não acontece todos os anos, mesmo considerando as duas definições aceitas.

Definição 1 (mais usada)

A Lua cheia é uma Blue Moon quando for a segunda Lua cheia dentro de um mesmo mês do calendário.

Definição 2

Se entre o primeiro e o último dia de uma estação do ano ocorrerem quatro Luas cheias, a terceira será uma Blue Moon.

A Lua pode ficar azul?

Sim, pode! Mas em situações muito especiais quando ocorrem erupções vulcânicas. Mas não é isso que acontece nesta quarta-feira. A Lua cheia deste 30 de agosto de 2023 estará maravilhosamente branca ou amarelada ou dourada ou prateada, dependendo de como estiver atmosfera.

A luz da Lua cheia interage com partículas suspensas na atmosfera que podem dar variadas colorações ao satélite terrestre.

Fonte: Climatempo