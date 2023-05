Corpo de idoso em estado avançado de decomposição é encontrado em Jarinu

Um corpo em estado avançado de decomposição foi encontrado na manhã de sexta-feira (5) em Jarinu, no interior de São Paulo.

De acordo com o boletim de ocorrência, o corpo, que seria de um idoso, foi localizado em um terreno baldio próximo a uma área de mata na Avenida Ernesto de Moraes, no Centro.

Delegacia de Polícia de Jarinu (Foto: Reprodução/ Google Street View)

A Polícia Civil informou que nada de relevante foi encontrado ao redor do corpo. A Polícia Militar e a perícia do Instituto de Criminalística (IC) também estiveram no local. A causa da morte ainda não foi identificada.

A vítima ainda não foi identificada e a Delegacia de Polícia de Jarinu segue investigando o caso. Qualquer informação pode ser denunciada anonimamente pelo telefone 181.

Fonte: G1.globo.com