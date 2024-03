Dia do Consumidor: Procon-SP revela lista das empresas com mais reclamações

O Procon-SP divulgou a lista das empresas com maior número de reclamações em 2023 nesta sexta (15). Os números referem-se a processos administrativos. Ou seja, reclamações não solucionadas em uma primeira tentativa de acordo feita pelo órgão de defesa. Hurb Technologies S/A, Grupo 123 Milhas e Enel ocupam os primeiros lugares no ranking.

Em todo o ano de 2023, o Procon-SP registrou 769.556 reclamações em seu canal de atendimento online e nos postos presenciais. No período, foram finalizadas 207.220 queixas feitas contra 21.925 fornecedores, com mediação feita pelos especialistas do Procon-SP – independentemente de terem sido atendidas pelo fornecedor.

Procon-SP divulga lista de empresas com maior número de reclamações em 2023 (Foto: Governo do Estado de São Paulo)

Estas são as dez empresas com mais reclamações no Procon-SP durante o ano de 2023:

Hurb Technologies S/A Grupo 123 Milhas Enel Itaú Unibanco Bradesco Ikeg Shopee Samsung Grupo Claro Mercado Livre

As duas primeiras colocações são de empresas do setor de turismo que atuam na modalidade de viagem com datas de agendamento flexível: Hurb Technologies S/A e Grupo 123 Milhas. Os problemas que consumidores mais citaram foram ofertas não cumpridas, dificuldade na devolução dos valores pagos, dificuldade para cancelar ou alterar o contrato e questionamento de cobranças (serviço não fornecido).

A Hurb teve 11.631 reclamações registradas, sendo 809 atendidas e 10.822 não atendidas, com um índice expressivamente baixo (7%) de solução das queixas apresentadas. Em maio de 2023, a empresa foi multada pelo Procon-SP em R$ 4,4 milhões.

Já a 123 Milhas teve 8.186 reclamações – 494 atendidas e 7.692 não atendidas. A empresa entrou com pedido de recuperação judicial e o Procon-SP solicitou entrar no processo fornecendo subsídios ao órgão julgador. A empresa também foi multada pelo Procon-SP no valor de R$ 2,5 milhões.

Em terceiro lugar no ranking geral consta a concessionária de energia elétrica Enel com 5.800 reclamações (tendo atendido 1.238 demandas e não atendido 4.562). Problemas relacionados a cobranças indevidas – incompatíveis com o perfil de uso -, faturamentos acumulados, dificuldades na renegociação, cobrança de tarifas e taxas não previstas ou informadas e negativação indevida, são a maior parte dos questionamentos.

Em razão da interrupção no fornecimento de energia elétrica na região metropolitana durante a primeira semana de novembro de 2023, a Enel foi multada em mais de R$ 12 milhões.

Assim, os três primeiros colocados também se destacam no pelos altos índices de não atendimentos a reclamações.

Outro destaque no levantamento de 2023 foi o de empresas que não estavam no ranking das 50 empresas com mais reclamações, mas entraram no último ano. Por exemplo, é o caso do Facebook Serviços Online do Brasil, que em 2022 estava em 81ª posição no ranking. Em 2023, a empresa ocupou a 19ª posição.

Confira as empresa que lideraram o ranking de reclamações do Procon-SP nos últimos anos. Algumas reapareceram na lista de 2023.

2023 – Hurb Technologies S/A

2022 – Faci.ly

2021 – Eletropaulo – Enel

2020 – Eletropaulo – Enel

2019 – Via Varejo (Casas Bahia/PontoFrio/Extra.com.br/Bartira)

A publicação desta lista é feita anualmente em cumprimento do artigo 44, da Lei 8.078/1990 – Código de Proteção e Defesa do Consumidor – com o objetivo de informar a sociedade sobre a conduta de fornecedores de produtos e serviços.

Fonte: Portal do Governo do Estado de São Paulo