Duas pessoas morrem em queda de hidroavião em represa de Bragança Paulista

Dois homens, de 74 e 72 anos, morreram ao ficarem submersos após a queda de um hidroavião na represa Jaguari, em Bragança Paulista. O acidente aconteceu na tarde de domingo (30), próximo à Marina Confiança.

Segundo a Polícia Civil, o piloto Renato Fernandes de Oliveira Junior, de 72 anos, e o passageiro Horacio Morales, de 74 anos, ficaram presos no interior da aeronave, submersos, após tentativa de pouso malsucedido.

Duas pessoas morreram em acidente (Foto: Divulgação/PM)

A queda aconteceu por volta das 14h10 na represa que passa pelo Condomínio Porto Jaguary, próximo à Estrada Municipal José Vaccari, no bairro Água Comprida.

A polícia não soube informar as causas do acidente, mas disse que o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) foi notificado e deverá realizar inspeções no avião nesta segunda-feira (1º).

A aeronave, de modelo A185E, estava com a situação de operação em dia, exceto para táxi aéreo. Não se sabe ao certo o motivo do voo, se era para recreação.

As vítimas foram retiradas da aeronave pelo Corpo de Bombeiros e os familiares das mesmas fizeram reconhecimento dos corpos no próprio local.

Os corpos foram encaminhado ao IML, onde serão submetidos a exames necroscópicos. O caso foi registrado no 3º DP de Bragança Paulista como homicídio culposo, quando não há a intenção de matar.

