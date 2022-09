Família de motociclista morto em acidente que motorista fugiu sem prestar socorro pede justiça

A família do motociclista Frederico de Paulo Oliveira, de 31 anos, que morreu em um acidente ao ser atingido por um carro em Piracaia, após o motorista fugir sem prestar socorro, pede por justiça. “Se tivesse ligado para o Samu, meu irmão estaria vivo”, disse irmã da vítima.

O acidente aconteceu no dia 28 de agosto, na rodovia José Augusto Freire, em Piracaia, após o motorista de um carro realizar uma conversão à esquerda ao mesmo tempo que o motociclista fazia uma ultrapassagem, ocasionando o acidente. O motorista fugiu sem prestar socorro.

Frederico de Paulo Oliveira, de 31 anos, morreu em um acidente ao ser atingido por um carro em Piracaia (Foto: Arquivo pessoal)

De acordo com a irmã de Frederico, no dia do acidente ele estava indo para a casa dela e quando estava há menos de dez minutos de casa, o acidente aconteceu. Segundo ela, um conhecido da família que passou pelo local após o acidente viu a moto na pista e acionou o resgate. Um irmão de Frederico é bombeiro e foi a primeira pessoa a chegar no local para fazer os primeiros socorros.

“O motorista simplesmente abandonou o carro e fugiu sem prestar socorro. Após outra pessoa acionar o resgate e avisar a família, meu irmão que é bombeiro chegou e fez os primeiros socorros, até que o Samu chegasse. Foi desesperador, porque ele faz milagres todos os dias, salvando outras pessoas e hoje carrega a dor de não ter conseguido salvar o próprio irmão”, contou Sarah Oliveira.

A revolta da família é dupla segundo Sarah, porque além da omissão do socorro por parte do motorista, ele ainda estava sem licença para dirigir. De acordo com o Detran, o motorista estava com a habilitação suspensa, sem direito de dirigir. Ele precisava fazer um curso de reciclagem, para então voltar a dirigir, o que não foi feito até o momento.

“Além de não socorrer meu irmão, ele ainda estava com a habilitação suspensa e dirigindo, o que já é crime. Meu irmão não vai voltar mais, mas existem outras pessoas que precisam ser protegidas. Nosso pedido é por justiça, para que ele pague pelo que fez e também para evitar que outras pessoas sejam vítimas”, afirmou.

Sarah relata que Frederico era muito querido pelos amigos e familiares e que ele estava em um momento bom da vida, trabalhava em uma agência bancária, havia sido promovido e estava fazendo planos para o futuro junto com a família, quando o acidente aconteceu.

“Ele era uma pessoa muito generosa, que amava esportes, muito amigo e parceiro da família. Meu irmão morreu quando ele finalmente ia começar a desfrutar de um conforto na vida. Ele trabalhava muito, foi promovido quatro vezes nos últimos anos, ajudava nossos pais em tudo, estava comprando o primeiro carro e dando entrada na casa própria, quando essa tragédia aconteceu”, lamentou Sarah.

De acordo com a Polícia Civil, o motorista está sendo investigado por homicídio culposo e omissão de socorro. O homem se apresentou na delegacia mais de 48 horas após o acidente, quando já tinha passado o período de flagrante e por isso não foi preso.

O g1 acionou a Secretaria de Segurança Pública para atualizar o andamento das investigações, mas até a publicação desta reportagem não obteve retorno.

