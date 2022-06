Feriado de Corpus Christi deve ter a passagem de 640 mil veículos pelo Corredor Dom Pedro

O feriado prolongado de Corpus Christi deverá provocar a passagem de pouco mais de 640 mil veículos pelo Corredor Dom Pedro de rodovias. A previsão da Concessionária Rota das Bandeiras é para o período de cinco dias, entre quarta-feira (15), véspera do feriado, e domingo (19).

(Foto: Divulgação/ Rota das Bandeiras)

A expectativa da Concessionária é de que o movimento de saída para o feriado provoque fluxo intenso a partir das 16h de quarta, se estendendo até as 21h. Na manhã de quinta, 16, também é esperado grande volume de tráfego. Para melhorar a fluidez do trânsito, as obras serão suspensas durante o período, assim como no domingo, retorno do feriado.

Durante a Operação Especial, guinchos e ambulâncias da Concessionária estarão posicionados em pontos estratégicos da malha viária, para garantir a agilidade nos atendimentos.

Toda movimentação será acompanhada pelas 94 câmeras do Centro de Controle Operacional (CCO) da Concessionária. Além disso, oito viaturas percorrerão as rodovias de forma ininterrupta, para prestar auxílio aos motoristas que precisarem de atendimento.

O maior movimento no feriado será na D. Pedro I (SP-065), utilizada pelos motoristas da Região Metropolitana de Campinas (RMC) que irão seguir rumo às praias do Litoral Norte do Estado e também na conexão com importantes vias, como Anhanguera (SP-330), Fernão Dias (BR-381) e Dutra (BR-116). Durante os cinco dias, são aguardados 425 mil veículos na via.

A Prof. Zeferino Vaz (SP-332) tem previsão de tráfego de 104 mil veículos. Já na região de Jundiaí, a expectativa é que 88 mil usuários utilizem a Eng. Constâncio Cintra (SP-360) e outros 24 mil a Romildo Prado (SP-063).

Os motoristas que precisarem de auxílio ou informações devem entrar em contato com a Rota das Bandeiras por meio do telefone 0800-770-8070. A ligação é gratuita e o Serviço de Atendimento do Usuário (SAU) da Concessionária funciona 24 horas.

Fonte: Assessoria de Imprensa Rota das Bandeiras