Tráfego da D. Pedro I, em Atibaia, terá novas alterações a partir desta sexta (12) à noite

A Concessionária Rota das Bandeiras, empresa responsável pela administração do Corredor Dom Pedro de rodovias, fará novas alterações no tráfego da D. Pedro I (SP-065), em Atibaia, a partir desta sexta-feira, dia 12 de maio, para sequência das obras de implantação da terceira faixa da rodovia.

Nesta sexta à noite, a partir das 22h, a Concessionária atuará na implantação de um novo deslocamento de eixo no viaduto do km 79, desta vez na pista sentido Campinas. Assim como já feito na pista contrária e também no dispositivo do km 76, a faixa da esquerda será interditada, mas haverá liberação do tráfego pelo acostamento. Alteração, válida pelos próximos três meses, não deve gerar complicações ao tráfego de veículos já que, na prática, motoristas permanecerão com duas faixas de rolamento disponíveis.

(Foto: Divulgação / Rota das Bandeiras)

No sábado (13), durante o dia, haverá interdição da faixa da esquerda na altura do km 75, sentido Jacareí, para a conclusão da remoção de um pórtico de sinalização. Durante o período, motoristas deverão ficar atentos à sinalização e trafegar somente pela faixa da direita.

Já na segunda-feira (15), uma Operação Especial será realizada para o içamento de duas vigas para as obras de alargamento do viaduto no km 76. A partir das 22h, a pista sul (sentido Jacareí) também terá a faixa da direita interditada e os motoristas trafegarão somente pelo acostamento. Trabalho será concluído durante a madrugada.

As faixas adicionais

A Rota das Bandeiras iniciou no segundo semestre de 2022 a implantação da 3ª faixa da D. Pedro I, no trecho de Atibaia. A ampliação da capacidade de tráfego ocorre nos dois sentidos da via, do km 88 ao km 74, entre Jarinu e o entroncamento com a Fernão Dias. A região tem volume diário médio de 40 mil veículos, sendo 40% de veículos pesados. O investimento da Concessionária é de R$ 86 milhões.

Em caso de dúvidas, os usuários também podem entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), por meio do telefone 0800-770-8070. O serviço é gratuito e funciona 24 horas.

Fonte: Assessoria de Imprensa Rota das Bandeiras