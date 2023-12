Rota das Bandeiras altera trânsito na D. Pedro I, em Atibaia, para nova etapa das obras

A Concessionária Rota das Bandeiras, empresa responsável pela administração do Corredor Dom Pedro de rodovias, avança com as obras de implantação da terceira faixa de rolamento da rodovia D. Pedro I (SP-065). Por isso, uma operação especial será realizada nesse fim de semana e exigirá a interdição do tráfego na pista expressa Sul da rodovia, sentido Jacareí, na altura do km 78, na região da Estrada dos Pires, em Atibaia. A operação terá início às 22h da sexta-feira, 1/12, e deverá se estender até as 18h do domingo, 3.

(Foto: Divulgação / Rota das Bandeiras)

De acordo com a Rota das Bandeiras, a interdição do tráfego na pista expressa da rodovia D. Pedro I, em um trecho com cerca de 500 metros de extensão, será necessária para concretagem das novas lajes do viaduto existente no km 78. A estrutura está sendo ampliada para receber as faixas adicionais da rodovia.

Durante o período de interdição, o tráfego será desviado para a alça de acesso à Estrada dos Pires, que permite o retorno à pista principal, logo após o trecho interditado. A operação foi programada para o fim de semana para minimizar os transtornos aos motoristas, considerando o menor volume de tráfego no período.

“No projeto de implantação da terceira faixa da D. Pedro, um ponto de atenção é a necessidade de ampliar a estrutura de todos os viadutos existentes ao longo da rodovia. Já concluímos esse trabalho no viaduto do trevo com a Fernão Dias e, agora, avançamos para conclusão desse trabalho nos dispositivos existentes nos acessos à Estrada dos Pires e, também, no Jardim São Felipe. Essas intervenções serão concluídas ainda na primeira quinzena de dezembro”, explica Luiz Otávio Lima, engenheiro responsável pelas obras.

3ª faixa na D. Pedro

O cronograma de obras de implantação da terceira faixa de rolamento da rodovia D. Pedro I em Atibaia contempla o trecho entre os km 74 e 88 da rodovia, do entroncamento com a rodovia Fernão Dias até a divisa com o município de Jarinu. Os trabalhos na região vão se estender até o final do primeiro semestre de 2024.

No momento, a Rota das Bandeiras prioriza a execução dos trabalhos entre os km 74 e 79 da rodovia, que é justamente o trecho que concentra o maior volume de tráfego e, por esse motivo, apresenta mais pontos de lentidão. As intervenções nesse trecho da rodovia deverão ser concluídas até o final de março/2024.

A Rota das Bandeiras fará o monitoramento constante das condições de tráfego no local por meio das câmeras do Centro de Controle Operacional (CCO). Em caso de dúvidas sobre a obra e as condições de tráfego, é possível em contato com o Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) por meio do telefone 0800-770-8070. O serviço é gratuito e funciona 24 horas.

Fonte: Assessoria de Imprensa Rota das Bandeiras