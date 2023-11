Fernão Dias deverá receber cerca de 1,2 milhão de veículos no feriado de Finados

Mais de 1,2 milhão de usuários devem passar pela rodovia Fernão Dias de quarta, 1 de novembro a domingo, 5 de novembro, devido ao feriado prolongado de Finados. Para garantir a fluidez do tráfego na rodovia, que leva aos principais destinos buscados entre Minas Gerais e São Paulo, durante o feriado prolongado, a Arteris Fernão Dias, vai acionar todo o seu efetivo. Por meio da Operação Feriado Seguro, a concessionária realizará ações com foco na redução do número de fatalidades na rodovia, provenientes de acidentes.

A Operação Feriado Seguro visa conscientizar usuários sobre a segurança no trânsito durante o feriado de finados (Foto: Arteris Fernão Dias)

Expectativa de tráfego: 1.231.088 veículos

Horários de pico:

01/nov – Quarta – 09h às 16h

02/nov – Quinta – 12h às 18h

05/nov – Domingo – 14h às 20h

“Para garantir uma viagem segura, visando a redução de acidentes, realizamos a campanha com a conscientização de todas as equipes das bases operacionais, praças de pedágios e Centro de Controle Operacional sobre as ações propostas”, explica o gerente de Operações, Edivaldo Braga.

Para tanto, além da orientação e distribuição de panfletos nas praças de pedágio, serão realizadas diversas ações específicas, como o ‘Viva Pedestre’ para abordar andarilhos que trafegam pelas praças de pedágio e bases operacionais, com o intuito de orientação e entrega de coletes e lanternas. Serão utilizados ainda os painéis digitais de mensagem fixos, além de sinalização com cones em pontos específicos com maior risco de acidentes, visando a redução de velocidade.

“A recomendação é que o motorista verifique as condições do veículo antes de viajar, programe seus horários de saída e retorno e obedeça à sinalização nas vias para garantir uma viagem em segurança”, destaca Edivaldo.

Serviços

A concessionária disponibiliza mais de 304 câmeras monitorando de tráfego e 12 bases de apoio disponíveis para atendimento do usuário. Eles ainda terão à disposição 25 guinchos leves e pesados para remoção e desobstrução de via, central de atendimento 24 horas, ambulâncias e médicos e socorristas para atendimentos de urgência. Além disso, veículos para resgate de animais e combate a incêndio estarão à disposição.

Caso precise acionar a Arteris Fernão Dias, basta ligar 0800 283 0381 (deficientes auditivos: 0800 717 1000).

Bases operacionais

A concessionária disponibiliza 12 unidades SOS Usuário – com local adequado para pausa na viagem, banheiro, fraldário e água.

Em São Paulo:

Km 22,2 – Bragança Paulista – pista norte (Base 2)

Km 79,7 – São Paulo – Pista Norte (Base 1)

Em Minas Gerais:

Km 498,9 – Betim – canteiro central (Base 12)

Km 530,050 – Rio Manso – pista sul (Base 11)

Km 574,5 – Itaguara – pista sul (Base 10)

Km 617 – Oliveira – pista norte (Base 9)

Km 650,2 – Santo Antônio do Amparo – pista norte (Base 8)

Km 698 – Lavras – pista norte (Base 7)

Km 752 – Três Corações – pista sul (Base 6)

Km 804,2 – São Gonçalo do Sapucaí – canteiro central (Base 5)

Km 871,4 – Pouso Alegre – canteiro central (Base 4)

Km 918,6 – Camanducaia – pista sul (Base 3)

Fonte: Assessoria de Imprensa Arteris Fernão Dias