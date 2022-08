Festival da Linguiça de Bragança está de volta e aguarda 70 mil visitantes

Depois de três anos sem o maior evento gastronômico de Bragança Paulista por causa da pandemia, o Festival da Linguiça de Bragança está de volta em sua 10ª edição.

Bragança Paulista é conhecida como a capital nacional da linguiça pela qualidade de seus produtos e por sua tradição na produção de linguiça, tendo recebido o título de “Capital Nacional da Linguiça Artesanal” pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados.

O tradicional pão com linguiça é o queridinho do público, mas visitantes contarão com mais de 40 opções de pratos (Foto: Festival da Linguiça de Bragança)

Respeitando os protocolos de segurança contra a Covid-19 dentro do que é permitido para a realização de eventos no Estado de SP, a festa contará com oito dias de atrações e mais de 40 pratos diferentes preparados sempre com a linguiça bragantina para um público estimado de aproximadamente 70 mil pessoas.

O local que receberá a festa é o conhecido espaço de eventos da cidade, o Posto de Monta, na Vila Municipal, palco de grandes feiras como a Expoagro de Bragança e shows musicais. Fica localizado próximo a cidades como São Paulo, Campinas, São José dos Campos e Extrema, em Minas Gerais. Bragança faz parte dos roteiros de passeios próximos do tipo “bate e volta” com uma média de 1h de viagem.

Com início no feriado de Sete de Setembro, o Festival segue até o dia 18 de setembro como opção de passeio familiar no feriado e finais de semana. A entrada é franca e os preços dos pratos variam entre R$ 25,00 a R$ 70,00.

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o setor de linguiças e embutidos cresceu 67,6% na última década, com taxas superiores às do Produto Interno Bruto (PIB) dos últimos anos. Contudo, a pandemia impactou a economia local de Bragança Paulista, como explica um dos produtores de linguiça da cidade.

“Dado que o Festival da Linguiça é o principal evento da cidade de Bragança Paulista e pelo fato de a nossa cidade ser considerada a Capital Nacional da Linguiça Artesanal, o impacto da pandemia foi representativo, pois deixamos de fazer a nossa festividade que alegra e encanta os milhares de munícipes e os visitantes de diversos municípios da região e até de outros estados do Brasil, tirando uma festa gastronômica que coloca Bragança Paulista no calendário nacional de eventos”, conta Luiz Américo Gonçalves, produtor de linguiça.

Para a organização do evento, a Associação dos Produtores de Linguiça de Bragança Paulista – ALBRAG, o objetivo da festa é promover a linguiça de Bragança Paulista e a cidade, além de gerar renda para os trabalhadores locais e divulgar e valorizar a produção local.

Linguiça para tudo que é gosto – A estrela da festa é ela, a linguiça bragantina, que deixará muitos visitantes em dúvida sobre em que tipo de prato provarão a iguaria.

O lanche de linguiça é clássico e o queridinho do público em todas as edições, podendo ir do mais simples ao mais elaborado. Esse não vai faltar!

Alguns expositores já apresentaram suas novidades no cardápio, mas outras surpresas gastronômicas podem aparecer até o último dia do Festival. Há porções, lanches, pastéis, pratos e muito mais: sushi de linguiça; acarajé de linguiça; bolovo com linguiça; pão de queijo com linguiça; pastel de angu com linguiça; linguiça de cabrito – um dos lançamentos, inspirada na culinária nordestina; e sobremesas de linguiça, como a linguiça Romeu e Julieta, uma novidade agridoce com a famosa combinação da goiabada cascão com o queijo coalho.

Atrações para todos os gostos e idades – O Festival terá opções de entretenimento para toda a família.

A criançada terá muita diversão na Área Kids com brinquedos infláveis diversos (R$ 40,00 a pulseira para brincar à vontade).

O passeio de helicóptero já é tradicional do Festival e permite ao visitante conhecer um pouco mais de Bragança Paulista e do evento lá do alto, com uma vista privilegiada pelas áreas verdes da cidade (R$ 150,00 por pessoa ou R$ 350,00 para três pessoas).

E para quem gosta de mais emoção, depois do sucesso na última edição, tem o “Desafio Velocross Festival da Linguiça 2022” (motocross sem saltos), nos dias 10 e 11 de setembro com acesso livre para assistir.

Ainda terá nostalgia com um encontro de motos e autos antigos. O grupo “Antigos Bragança” reunirá no evento os apaixonados pelo “antigomobilismo”. A exposição de antigos é aberta a todo o público. Para participar, os veículos de qualquer marca e modelo devem ter mais de 30 anos de fabricação e estarem em condição de exposição. A entrada para expor o auto antigo é de R$ 10,00 mais dois quilos de alimentos não perecíveis que serão destinados ao ECOA e ao Fundo Social de Bragança Paulista. O encontro de antigos acontecerá nos dias 7, 10, 11, 17 e 18 de setembro, das 10 às 18h.

Os visitantes também poderão levar para casa uma recordação do Festival adquirindo produtos do grupo de artesãos da cidade.

O Festival da Linguiça de Bragança Paulista é uma iniciativa da Associação dos Produtores de Linguiças e Embutidos de Bragança Paulista (ALBRAG) com realização Prefeitura Municipal de Bragança Paulista e acontece em 07 de setembro (quarta-feira), feriado, das 10h às 22h; 08 de setembro (quinta-feira), das 18h às 22h; 09, 10 e 11 de setembro (sexta-feira, sábado e domingo), das 10h às 22h; 16, 17 e 18 de setembro (sexta-feira, sábado e domingo), das 10h às 22h, no Posto de Monta – Alameda Quinze de Dezembro, n° 02 – Vila Municipal, Bragança Paulista – SP.

O estacionamento no local custa R$ 30,00 (preço único). Para mais informações e programação completa basta acessar o site do evento: www.festivallinguicabraganca.com.br.

