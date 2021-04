Fiscalização flagra festas clandestinas em Bragança Paulista

A fiscalização da Prefeitura de Bragança Paulista encerrou duas festas clandestinas no fim de semana. Juntos, os eventos reuniam mais de 40 pessoas, todas sem máscara. Os organizadores das duas festas foram detidos e multados.

Mais de 40 pessoas estavam nos dois eventos (Foto: Divulgação/ PMBP)

De acordo com a prefeitura, o flagrante foi feito no sábado (17). A primeira festa foi identificada com a ajuda da denúncia de vizinhos, que alertaram sobre um evento em uma chácara no bairro Hípica Jaguari.

Os policiais foram até o local e encontraram cerca de 25 pessoas com música alta e bebidas alcóolicas, todas sem máscaras. As pessoas foram dispersadas e o evento encerrado.

A segunda festa acontecia no bairro Bom Retiro. A guarda fazia uma ronda, quando identificou uma movimentação de pessoas e som alto em uma casa. Os agentes foram até o local e encerram o evento, que tinha cerca de 15 pessoas.

Nos dois casos, os organizadores dos eventos foram detidos e levados à delegacia. Eles vão responder pela irregularidade e foram multados. O valor não foi informado.

De acordo com a gestão, foram feitas 413 inspeções em comércios e denúncias de eventos ilegais.

