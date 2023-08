Adolescentes em atendimento em centros socioeducativos da Fundação CASA em todo o Estado de São Paulo, assim como servidores, participam nesta semana, entre os dias 21 e 25 de agosto, de atividades físicas diferenciadas da rotina em alusão ao Agita Galera, evento que visa a estimular a adoção de uma rotina saudável e de aumento da atividade física que se revertam em melhoria da qualidade de vida.

Nos centros socioeducativos, os profissionais de Educação Física da Fundação CASA promoverão práticas corporais diferenciadas da rotina de exercícios e esportes praticados ao menos três horas por semana, na agenda pedagógica dos jovens.

Fundação CASA promove Agita Galera em seus centros socioeducativos (Foto: Divulgação)

O tema do Agita Galera deste ano é “Divirta-se, seja ativo!”. O evento acontece oficialmente em todo o estado na próxima sexta-feira (25).

“A atividade física é primordial para o bem-estar físico e mental de todos os seres humanos, por isso é importante a inserção da Fundação CASA numa iniciativa que visa a estimular a qualidade de vida”, afirma o presidente da Fundação CASA, João Veríssimo Fernandes.

O Agita Galera é um projeto desenvolvido há 26 anos pela Secretaria de Estado da Educação de São Paulo em parceria com o Centro de Estudos do Laboratório de Aptidão Física de São Caetano do Sul (CELAFISCS).

Em 2022, 2.603 jovens e servidores, de 72 centros socioeducativos, participaram de 166 ações alusivas ao Agita Galera. Do total de 2.236 adolescentes envolvidos, 94% eram do gênero masculino e 6% do feminino.

Das ações, 61 foram práticas esportivas individuais, como o CASA Chiquinha Gonzaga, na capital paulista, que realizou uma aula de Strong by zumba, com foco no condicionamento muscular e cardiovascular; enquanto 105 ações priorizaram atividades coletivas ou em equipes, como ocorreu na vivência teórica e prática de futebol americano no CASA São Bernardo II, em São Bernardo do Campo.

A organização geral do Agita Galera na Fundação CASA fica a cargo da Gerência de Educação Física e Esporte (Gefesp) da Instituição, que conta com o apoio das equipes das oito divisões regionais da Fundação em todo o Estado para operacionalizar internamente o evento.

Fonte: Assessoria de Imprensa Fundação Casa