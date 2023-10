Na semana da criança, Fundação CASA realiza II Festival de Jogos e Brincadeiras 

Na semana em que se celebra o Dia da Criança, em 12 de outubro, a Fundação CASA estimula adolescentes em internação e servidores a resgatar brincadeiras e jogos infantis nas atividades de Educação Física e esporte, por meio da realização do II Festival de Jogos e Brincadeiras, com foco especial em impulsionar brincadeiras do imaginário infantil. A participação é voluntária.

(Imagem Ilustrativa de Caleb Hernandez Belmonte por Unsplash)

A ação acontece entre segunda (09) e quarta-feira (11) em centros socioeducativos da Instituição em todo o Estado de São Paulo que aderirem à iniciativa. Entre os objetivos está a promoção de momentos de respeito às diferenças e à diversidade cultural, uma vez que a ação lúdica integra o desenvolvimento do ser humano.

“Os jogos e as brincadeiras também incentivam a socialização e integração dos jovens”, afirma o presidente da Fundação CASA, João Veríssimo Fernandes. “Os profissionais de Educação Física da Fundação CASA promoverão as ações nos centros socioeducativos que aderirem, respeitando o tempo de atividade local”, completa.

Esta é a segunda edição do evento, que teve início em 2019 e foi retomado em 2023 após o fim da decretação da pandemia de covid-19. Na ocasião, cerca de 600 adolescentes internados em 40 centros socioeducativos participaram. A organização está a cargo da equipe da Gerência de Educação Física e Esporte (Gefesp) da Fundação CASA.

Os profissionais de Educação Física poderão promover até cinco atividades que envolvam jogos e brincadeiras da infância, que também podem ser regionalizados.

As atividades serão registradas e avaliadas, posteriormente, pela equipe da Gefesp. Neste ano, haverá premiação para os três primeiros colocados entre os centros socioeducativos participantes.

A equipe da Gefesp utilizará três critérios na avaliação: criatividade, interação e organização, que poderão conferir até, respectivamente, 30, 20 ou 10 pontos para o centro socioeducativo. Após a classificação final, os três primeiros centros socioeducativo receberão de premiação kits esportivos.

II Festival de Jogos e Brincadeiras na Fundação CASA

Data: de 09 a 11 de outubro (segunda a quarta)

Local: em centros socioeducativos de internação da Fundação CASA

Fonte: Assessoria de Comunicação Social Fundação CASA