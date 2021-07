Geada volta a prejudicar plantações de morango em Jarinu

As geadas voltaram a prejudicar as plantações de morango em Jarinu (SP) nesta quinta-feira (22).

Esta é a segunda geada registrada no município em três dias. Na madrugada desta quinta-feira (22), fez 3,4°C em Jarinu às 6h e novamente alguns produtores de morango tiveram perdas.

É a segunda geada registrada em Jarinu em três dias (Imagem Ilustrativa)

A produção de morangos de Cláudio Donizete dos Santos, no bairro Campos dos Aleixos, em frente ao Parque do Morango, foi atingida mais uma vez. O frio desta madrugada congelou vários pés da fruta.

Segundo o produtor, a geada desta quinta não foi tão agressiva, mas vai atrasar a recuperação das frutas que já haviam sido perdidas.

“As geadas não estragam as folhas do morango, estragam os frutos e as flores, mas não queimam o pé. Ainda dá para recuperar, só que leva uns 40 a 50 dias”, explica.

Na terça-feira (20), o impacto da geada foi mais intenso e o produtor acredita que tenha perdido quase 70% da produção.

Cláudio explica que conseguiu salvar alguns morangos e que esses serão destinados para a produção de geleias.

O produtor também contou que, devido ao clima, está fazendo um morango mais protegido para poder suprir o tempo de geada e chuva. Caso contrário, segundo ele, a família não conseguirá sobreviver através da lavoura.

“Agora é fazer uma limpeza nos pés, tirar as folhas que estão estragadas, algumas velhas, os morangos que não vão mais prestar e continuar adubando e molhando a planta”, finaliza.

