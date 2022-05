Guardas Civis fazem parto em casa de grávida em Bragança Paulista

Guardas municipais de Bragança Paulista ajudaram uma mulher a dar à luz. De acordo com a guarda, eles faziam a segurança na Festa do Peão quando o marido da gestante pediu por socorro e os guardas a ajudaram no parto.

Guardas socorrem gestante e fazem parto em Bragança Paulista (Foto: Divulgação)

O caso aconteceu no sábado (7) quando a mulher entrou em trabalho de parto em sua casa. De acordo com os guardas, as dilatações evoluíram rápido e antes que o resgate chegasse, a mulher deu à luz.

Ao nascer, a criança ainda não respirava e os guardas fizeram manobras de ressuscitação para que ela voltasse a respirar.

Após o parto e o socorro, a mãe e a criança foram atendidas pelos bombeiros e encaminhadas para a Santa Casa da cidade e passam bem.

Fonte: G1.globo.com