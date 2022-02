Homem de 43 anos é encontrado morto enterrado em sítio na zona rural de Nazaré Paulista

Um homem de 43 anos foi encontrado morto enterrado em uma cova no sítio em que morava na zona rural de Nazaré Paulista. O corpo da vítima foi localizado nesta terça-feira (8) no bairro Cuiabá. Ninguém foi preso.

Caso é investigado pela Polícia Civil (Foto: Google Street View)

Segundo a Polícia Civil, a vítima estava desaparecida desde a noite de domingo (6) quando saiu para ir a um bar. No local, ele teria se desentendido com um rapaz e desde então não era visto.

Os policiais passaram a investigar o desaparecimento e nesta terça-feira encontraram o corpo da vítima enterrado em uma cova rasa no sítio onde ela morava.

Parentes da vítima foram ouvidos pela polícia em busca de informações para esclarecer o crime. O principal suspeito no crime é o rapaz com quem a vítima se desentendeu no bar.

O caso é investigado pela Polícia Civil.

Fonte: G1.globo.com