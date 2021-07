Homem é condenado a pagar R$ 7 mil de indenização por ofensa racista contra vizinho em Bragança

Um homem foi condenado a pagar R$ 7 mil em indenização por danos morais depois de chamar um vizinho de ‘macaco’ durante uma briga em Bragança Paulista. A decisão é de segunda instância.

De acordo com a justiça, o homem começou a discussão com o vizinho depois de reclamar que os animais da vítima o incomodavam por fazerem muito barulho. Durante a briga, ele teria dito que a casa parecia um zoológico onde o homem era o macaco.

As declarações foram provadas no tribunal, que condenou o homem a pagar indenização de R$ 7 mil por danos morais pela ofensa.

“Tal ofensa preconceituosa não pode ser tolerada, na medida em que fere os padrões de ética e moral do mundo contemporâneo. O apelante extrapolou os limites do direito ao descanso e ao silêncio; sua conduta significou desprezo pela dignidade do ser humano e pela pacífica convivência social, atingindo frontalmente a honra (objetiva e subjetiva) do autor”, escreveu o relator, o desembargador Luiz Antonio de Godoy.

Fonte: G1.globo.com