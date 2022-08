Homem é preso com cocaína após fugir da polícia e sofrer acidente em perseguição

Um homem de 41 anos foi preso com cocaína nesta segunda-feira (8) após fugir de abordagem da polícia e sofrer um acidente durante uma perseguição policial. O caso aconteceu por volta das 16h30 em Vargem (SP).

A perseguição começou após o suspeito desobedecer ordem de parada dos policiais na Rodovia Fernão Dias.

Homem é preso após bater o carro durante perseguição policial (Foto: PRF/Divulgação)

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o homem chegou a reduzir a velocidade do carro, mas acelerou bruscamente e fugiu para dentro de um bairro próximo.

Após cerca de 3 km de fuga, ele perdeu o controle do veículo, se chocou com uma árvore e foi preso. No carro dele, os policiais encontraram um tablete de 1 kg de cocaína.

O criminoso confessou que levava a droga de São Paulo (SP) para Pouso Alegre (MG) e que receberia R$ 1 mil pelo transporte.

A PRF verificou que ele já havia sido preso anteriormente, também por tráfico de drogas, no estado da Bahia.

Fonte: G1.globo.com