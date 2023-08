Apreensão de drogas na Fernão Dias tem aumento de 78% em 2023, segundo a PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou um balanço sobre o aumento da quantidade de drogas apreendidas na rodovia Fernão Dias. No comparativo entre 2022 e 2023, houve um aumento de 78% nas drogas apreendidas na via, segundo a polícia.

De acordo com o balanço, 353 kg de drogas foram tirados de circulação em 2022, apreendidos por equipe da PRF que fazem a fiscalização na Fernão Dias. Já em 2023, no 1º semestre, foram apreendidos 631 kg de drogas.

Apreensão de drogas na Rodovia Fernão Dias, em Atibaia (Foto: Divulgação / PRF)

Ainda segundo o detalhamento da PRF, desse todo, 298 kg das drogas apreendidas em 2022 eram maconha, contra 566 kg da substância em 2023. Já as drogas do tipo crack tiveram 2 kg de apreensão no ano passado, contra 39 kg este ano. As demais apreensões são de drogas variadas.

A rodovia Fernão Dias é tida como uma das principais rotas do tráfico interestadual de drogas. De acordo com o Inspetor José Pedro, o reforço nas fiscalizações de rotina e a capacitação dos policiais contribuíram para os resultados do 1º semestre.

“A instituição tem investido na profissionalização dos policiais, com cursos, palestras e parceria com policiais mais experientes que têm compartilhado a expertise com os mais novos. Temos conseguido mesclar e isso tem sido muito bom”, disse.

A rodovia Fernão Dias tem cerca de 500 km de extensão, passando por 33 municípios dos estados de São Paulo e Minas Gerais, sem contar a ligação com a região nordeste do país.

“A gente consegue dados e informações. Cada apreensão que a gente faz possibilita o melhor combate ao crime organizado. Aqui a gente consegue ter uma amostragem da droga que sai de São Paulo para o resto do Brasil e também que chega na capital para poder ser consumida”, disse.

Fonte: G1.globo.com