Homem mata idoso com golpes de picareta na cabeça em Bragança Paulista

Um homem foi preso na tarde dea terça-feira (13) após matar um idoso de 63 anos com golpes de picareta em Bragança Paulista (SP). O caso aconteceu por volta das 11h20, no residencial Hípica Jaguari.

De acordo com a Polícia Civil, o homem confessou que atacou Pedro Donizete da Silva na Rua Francisco Soares de Camargo. Aos policiais, ele disse que desferiu diversos golpes com uma picareta na cabeça do idoso.

Objetos utilizados no crime em Bragança Paulista (Foto: Divulgação / PM)

Em seguida, o homem invadiu a casa da própria vizinha, que é deficiente física, arrombando a porta da sala. A vítima estava sentada no sofá, quando o homem desferiu golpes com um pedaço de madeira.

A Polícia informou que a mulher foi socorrida por moradores do bairro, que relataram que ela tinha ferimentos graves na cabeça e nos braços. Ela foi encaminhada ao pronto-socorro Bom Jesus.

O idoso chegou a ser socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e morreu enquanto estava sendo encaminhado ao Hospital Universitário.

O homem foi preso pela Polícia Militar, enquanto ainda estava na rua com os objetos que utilizou para o homicídio e tentativa de homicídio. A Polícia informou que o autor não soube explicar a motivação para os crimes e que apurou que o homem tem problemas psiquiátricos.

Fonte: G1.globo.com