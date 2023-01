Idosa é amarrada e tem a casa roubada por dupla em Bragança Paulista

Uma idosa de 76 anos teve os pés e as mãos amarrados e foi ameaçada de morte durante um assalto que aconteceu na casa onde mora no início da tarde desta segunda-feira (2), na estrada municipal Sônia Zeronini, no bairro Julieta Cristina, em Bragança Paulista (SP).

A dupla de criminosos que entrou na residência roubou um celular, um cartão de banco, documentos, chaves e três joias, sendo dois anéis e um colar. Eles usaram fios de energia e extensão para manter a idosa presa.

Delegacia de Bragança Paulista investiga o caso (Foto: Reprodução/ Street View)

Policiais militares que atenderam a ocorrência encontraram a vítima presa dentro de casa. Ela já havia conseguido desamarrar as mãos e, por isso, conseguiu acionar a corporação. Os pés ainda estavam amarrados e os agentes a ajudaram a desamarrar.

Depois de desprender a mulher, os policiais começaram a procurar os suspeitos, mas eles não foram encontrados na casa e também na região próxima a ela. A dupla continua foragida.

Em depoimento à Polícia Civil, a vítima contou que o crime começou por volta das 13h30. Ela estava na cozinha tomando um copo de água quando foi agarrada e teve a boca tampada com a mão de um homem.

Enquanto era ameaçada, a idosa foi obrigada a levar os criminosos até o local da casa onde havia dinheiro, cartões bancários e joias. De acordo com ela, a dupla sabia que havia objetivo de valor no local pois o marido da mulher, que morreu em 2020, trabalhava em um banco da cidade.

O homem que a agarrou chegou a atacá-la com uma faca pelas costas, mas não conseguiu feri-la pois ela usava um colete para a coluna. A mulher ainda levou chutes e socos.

Um dos homens mostrou à idosa uma arma de fogo e escutou o outro dizer para “acabar com ela”, mas nenhum tiro foi disparado.

Em seguida, os criminoso a amarraram e trancaram em um banheiro. Um cinto foi colocado na boca para que ela não gritasse. Pela janela, a mulher conseguiu ver a dupla deixando a casa com cinco ou seis malas com bens.

Eles também tentaram roubar um carro, mas não encontraram a chave do veículo. De acordo com a vítimas, os dois eram jovens. A delegacia de Bragança Paulista investiga o caso.

Fonte: G1.globo.com