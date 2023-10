Inscrições de concurso para 3,5 mil vagas da Polícia Civil terminam nesta terça (10)

As inscrições para preencher 3,5 mil vagas para o concurso da Polícia Civil Técnico-Científica terminam nesta terça-feira (10). Os interessados podem se inscrever até às 23h59, horário de Brasília, exclusivamente pelo site da Vunesp. Estes são os primeiros certames para estas carreiras desde janeiro deste ano.

(Foto: Policia Civil)

Para o delegado de 3º classe, serão 552 vagas, com salário inicial de R$ 15 mil. Já para a carreira de investigador e de escrivão, que terão 1.250 e 1.333 vagas, respectivamente, o salário inicial será de R$ 5,8 mil.

Já na Polícia Técnico-Científica, serão 116 cargos para preencher de médico-legista e 249 para peritos criminais, ambos com provimentos a partir de R$ 12,9 mil.

Os editais podem ser conferidos na íntegra no site da realizadora dos concursos que é a Fundação Vunesp clicando nesse link e também no DOE da edição do dia 1 de setembro, a partir da página 164, Executivo – Seção III – Concursos.

Com o novo concurso, a previsão é de que os déficits nos efetivos da Polícia Civil e Superintendência da Polícia Técnico-Científica, que estão, respectivamente, em 33,7% e 26%, caiam para 16,2% e 13,9%.

Fonte: Portal do Governo do Estado de São Paulo