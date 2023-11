Motorista de aplicativo é morto a facadas por mulher de 21 anos em Bragança Paulista

Um motorista de aplicativo de 62 anos foi morto a facadas na manhã desta terça-feira (31), em Bragança Paulista, no interior de São Paulo. Uma mulher de 21 anos foi presa em flagrante.

O caso aconteceu por volta das 11h30, durante uma corrida contratada pela jovem, na estrada municipal Fernando Frias Fernandes, no bairro Estiva do Agudo, zona rural da cidade.

Em depoimento à polícia, a jovem afirmou que agiu em legítima defesa, pois “deduziu” que seria violentada sexualmente pelo motorista. A Polícia Civil, no entanto, entendeu que a ação da jovem não caracterizou legítima defesa.

Delegacia Seccional de Bragança Paulista (Foto: Reprodução/Google Street View)

“Tem-se que a indiciada, ao golpear fatalmente o ora vitimado, fê-lo por ter tão somente “deduzido” – nas palavras dela – que estava na iminência de sofrer algum tipo de violência sexual por parte dele, situação que, não resta a menor dúvida, não se enquadro naquilo que dispõe o Art. 25, do CP (legítima defesa), posto não ter ela agido, conforme o apurado, de tal forma a repelir “injusta agressão, atual ou iminente”, diz o boletim de ocorrência.

O crime foi registrado como homicídio na delegacia da cidade, que iniciou as investigações. O carro, a faca usada no crime, o celular do dois envolvidos, dinheiro em espécie da vítima e roupas da jovem foram apreendidos.

O que disse a jovem em depoimento

Em depoimento à Polícia Civil nesta quarta-feira (31), a mulher de 21 anos disse que contratou o motorista para uma corrida até Pinhalzinho, cidade que fica a cerca de 25 quilômetros de distância de Bragança Paulista.

Ela afirmou aos policiais que, durante o percurso, estranhou o caminho feito pelo motorista e, por isso, disse que estava passando mal, pedindo que ele parasse o carro.

Ele explicou que se recuperava do mal-estar fora do carro, quando o motorista desceu do veículo e abriu o porta-malas, onde ela viu uma faca.

Com medo de ser abusada sexualmente, a mulher pegou a faca e começou a golpeá-lo. Ela, então, iniciou a fuga e pediu ajuda a uma propriedade na zona rural, que acionou a polícia.

Ainda segundo a jovem , o motorista já havia sido contratado por ela para corridas diversas outras vezes e, em várias, ele tentou se relacionar com ela, tendo, inclusive, oferecido dinheiro em troca de sexo em uma das ocasiões.

O g1 entrou em contato com a família da jovem, que não tem advogado. A família informou que procura um profissional para representá-la e que, por enquanto, não vai comentar o caso.

Investigação

Quando chegou ao local, a polícia encontrou o homem já sem vida, com ferimentos no tórax e nas costas. A jovem não tinha nenhum ferimento.

De acordo com a análise da polícia no local, o carro foi encontrado em uma posição que sugere que o motorista perdeu o controle da direção.

Além disso, os policiais acionados para o local entenderam também, pela cena do crime, que não se tratava de legítima defesa.

Com a jovem, os agentes encontraram uma calcinha no bolso do moletom que usava. Dentro da mala que ela levava na viagem, foram encontrados roupas, um lubrificante e perfume de roupa íntima. Tudo foi apreendido.

Em relação aos pertences do homem, os policiais encontraram R$ 2,3 mil em espécie, que também foi apreendido.

A mulher foi presa em flagrante e encaminhada à delegacia, onde permanece aguardando a audiência de custódia, que vai se realizada nesta quarta-feira (1°).

