Perseguição policial termina com acidente e trio preso com 30 kg de drogas na Fernão Dias

Um vídeo feito por policiais rodoviários registrou a perseguição a um carro com três suspeitos que transportavam mais de 30 kg de drogas, nesta segunda-feira (19), na rodovia Fernão Dias em Vargem (SP).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a ação aconteceu no Km 7 da rodovia, por volta das 20h30. Os policiais desconfiaram de um veículo após o motorista fazer manobras arriscadas na via.

Três homens são presos com mais de 30 kg de drogas na Fernão Dias em Vargem (Foto: Divulgação/PRF)

As equipes deram ordem de parada ao veículo, mas os homens não obedeceram e tentaram fugir. Houve perseguição na rodovia e os criminosos seguiram em alta velocidade e realizando ultrapassagens proibidas por cerca de 10km.

Os policiais atiraram no pneu do carro dos suspeitos, o que fez o motorista perder o controle do veículo e bater o carro contra uma mureta. Ninguém ficou ferido.

Três homens são presos com mais de 30 kg de drogas na Fernão Dias em Vargem (Foto: Divulgação/ PRF)

Na abordagem, os policiais revistaram o carro e encontraram mais de 30 kg de drogas escondidas no porta-malas, sendo 28,9 kg de maconha, 700 gramas de skank e 1,9 kg de crack.

Para a PRF, o motorista do veículo teria afirmado que foi contratado pelos outros dois ocupantes do carro para levar a droga da cidade de Indaiatuba, no interior de São Paulo, até Três Corações, em Minas Gerais, e que pelo serviço receberia R$ 2 mil.

Os três homens foram presos em flagrante e levados para a delegacia de plantão de Bragança Paulista, onde a ocorrência foi registrada como tráfico interestadual de entorpecentes e associação para o tráfico.

Fonte: G1.globo.com